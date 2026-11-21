Bắt đầu từ những việc nhỏ trong mỗi gia đình

“3 an” gồm an toàn, an tâm và an sinh, là những nội dung hướng đến xây dựng gia đình ổn định, hạnh phúc, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của cộng đồng. Mỗi tiêu chí đều gắn với những nhu cầu thiết yếu trong đời sống, từ bảo đảm điều kiện sinh hoạt, phòng ngừa rủi ro, xây dựng mối quan hệ gia đình hòa thuận đến chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các thành viên.

Các cấp hội phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Bà Hoàng Phương Thúy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh, cho biết: “3 an” gồm an toàn, an tâm và an sinh. Trong đó, “an toàn” hướng tới việc các gia đình hội viên có nhà ở kiên cố phù hợp với điều kiện thực tế, chủ động phòng, chống tai nạn, thương tích, cháy, nổ và bảo đảm an toàn trên không gian mạng. “An tâm” là xây dựng gia đình hòa thuận, yêu thương, chia sẻ, bình đẳng; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc. “An sinh” hướng tới việc các thành viên trong gia đình được tiếp cận các chính sách an sinh xã hội phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Lâm Giang tham quan mô hình phát triển kinh tế của hội viên.

Từ những mục tiêu trên, nội dung “3 an” được cụ thể hóa bằng các phần việc gắn với từng gia đình, địa bàn dân cư như chăm lo nhà ở, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn, giáo dục con em và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Khi được duy trì thường xuyên, những việc làm này góp phần xây dựng gia đình và cộng đồng ổn định, an toàn.

Thực hiện “3 an”, chị em đã cụ thể hóa bằng những phần việc gắn với từng gia đình, từng địa bàn dân cư.

Để “3 an” đi vào cuộc sống, Hội LHPN tỉnh đã triển khai nội dung cuộc vận động tới Hội LHPN 99 xã, phường, các chi hội cơ sở và gia đình hội viên. Các địa phương chủ động lựa chọn cách làm phù hợp, lồng ghép với phong trào thi đua, hoạt động an sinh xã hội, xây dựng gia đình văn hóa và phát triển kinh tế. Qua đó, tổ chức hội phát huy vai trò kết nối, vận động, hỗ trợ hội viên; đồng thời khơi dậy tinh thần chủ động, trách nhiệm của phụ nữ đối với gia đình và xã hội.

Chung tay chăm lo, không để phụ nữ khó khăn bị bỏ lại phía sau

Tại xã Lâm Giang, Hội LHPN xã và các chi hội gắn việc thực hiện “3 an” với xây dựng gia đình văn hóa, phòng, chống tệ nạn xã hội, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và chăm lo an sinh. Hội chủ động rà soát hoàn cảnh hội viên, kết nối nguồn lực để hỗ trợ phù hợp, giúp chị em từng bước ổn định cuộc sống.

Mô hình kinh tế của gia đình chị Nguyễn Thị Hường, thôn Bãi Khay, xã Lâm Giang, mỗi năm cho thu nhập gần 200 triệu đồng.

Bà Trần Lan Anh - Chủ tịch Hội LHPN xã Lâm Giang, cho biết: Từ đầu năm 2026 đến nay, hội đã hỗ trợ hơn 2.000 cây giống trồng rừng cho 8 hội viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo; thăm hỏi, tặng 10 suất quà cho con nuôi của hội và một trẻ mồ côi mẹ trên địa bàn. Các chi hội còn thăm hỏi 5 hội viên ốm đau, hỗ trợ 6 hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Mô hình tổ hợp tác thuê, may trang phục dân tộc Dao của bà Bàn Thị Chỉnh ở thôn Ly, xã Lâm Giang giúp chị em có việc làm ổn định.

Những hoạt động này góp phần chia sẻ khó khăn trước mắt, đồng thời thể hiện sự đồng hành của tổ chức hội với hội viên. Từ hỗ trợ cây giống phát triển sản xuất đến những phần quà thăm hỏi, sự giúp đỡ kịp thời tiếp thêm động lực để chị em vươn lên, cải thiện đời sống và tăng cường tinh thần tương trợ trong cộng đồng.

Sự đồng hành của các hội phụ nữ, giúp chị em thêm động lực vươn lên, từng bước cải thiện điều kiện sống.

Tại xã Phúc Lợi, nội dung “3 an” được gắn với xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh. Chi hội phụ nữ tuyên truyền, vận động hội viên xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực tham gia phong trào tại địa phương; đồng thời lồng ghép nội dung cuộc vận động vào sinh hoạt Hội để chị em dễ hiểu, dễ thực hiện.

Hội viên phụ nữ thôn Sài Lớn, xã Phúc Lợi lan tỏa phong trào 3 an ở cơ sở.

Bà Nông Thị Khương - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Sài Lớn, xã Phúc Lợi, cho biết: Chi hội hiện có trên 460 hội viên. Thời gian qua, chi hội tập trung tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện “3 an” phù hợp với điều kiện từng gia đình và lan tỏa những việc làm tích cực trong cộng đồng. Theo bà Khương, hiện chi hội không còn hộ hội viên nghèo; gia đình hội viên không có con em mắc tệ nạn xã hội; 100% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Mỗi gia đình giữ gìn hạnh phúc, góp phần xây dựng khu dân cư ổn định, đoàn kết.

Kết quả tại thôn Sài Lớn cho thấy vai trò của việc gắn nội dung cuộc vận động với trách nhiệm của từng thành viên, từng gia đình và sự đồng hành của tổ chức hội. Việc chăm lo hạnh phúc gia đình, giáo dục con em, phát triển kinh tế và tham gia hoạt động chung góp phần xây dựng khu dân cư ổn định, đoàn kết.

Phụ nữ góp sức xây dựng môi trường sống an toàn, bền vững

Cùng với chăm lo đời sống hội viên, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh còn gắn nội dung “3 an” với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tạo môi trường sống sạch đẹp, an toàn. Đây cũng là cách để những tiêu chí của cuộc vận động được mở rộng từ phạm vi gia đình đến cộng đồng, gắn trách nhiệm của mỗi hội viên với sự phát triển chung của địa phương.

Các cấp Hội Phụ nữ gắn nội dung “3 an” với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp hội đã tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân đóng góp ngày công, nguồn lực, tham gia xây dựng, sửa chữa 6 ngôi nhà cho người dân theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; trong đó có nhiều gia đình hội viên. Những căn nhà được sửa chữa, xây mới giúp người dân ổn định chỗ ở, yên tâm lao động, sản xuất.

Hội LHPN tỉnh triển khai hỗ trợ nhiều mô hình sinh kế.

Bên cạnh đó, các cấp hội hỗ trợ 208 mô hình sinh kế với tổng giá trị trên 718 triệu đồng; tiếp tục phối hợp quản lý nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, Agribank và các hoạt động tài chính vi mô. Trong 10 tháng năm 2026, dư nợ ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt trên 3.656 tỷ đồng, dư nợ tại Agribank đạt trên 978 tỷ đồng. Các cấp Hội xây dựng hơn 320 mô hình tiết kiệm, thu hút trên 1.000 hội viên tham gia, với tổng số tiền tiết kiệm hơn 3 tỷ đồng. Nguồn vốn và hoạt động tiết kiệm góp phần duy trì các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, trẻ em, gia đình khó khăn, đồng thời tạo điều kiện để hội viên phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Hỗ trợ phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế và cải thiện đời sống.

Các cấp hội còn thực hiện trên 200 công trình, phần việc, huy động hàng nghìn ngày công lao động tham gia xây dựng cảnh quan, môi trường, với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng. Hội viên tham gia vệ sinh đường làng, ngõ phố và chăm sóc 117 tuyến đường hoa, tổng chiều dài trên 72 km. Những hoạt động này góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; vận động hội viên, phụ nữ quản lý, giáo dục con em, phòng ngừa tệ nạn xã hội cũng được đẩy mạnh, góp phần nâng cao trách nhiệm của mỗi gia đình trong xây dựng cộng đồng an toàn.

Các cấp hội thực hiện trên 200 công trình, phần việc, xây dựng cảnh quan, môi trường.

Thông qua những hoạt động cụ thể, nội dung “3 an” từng bước gắn với đời sống thường ngày. Hội viên nhận thức rõ hơn trách nhiệm chăm lo gia đình, chủ động phòng ngừa rủi ro, chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường và sẻ chia với cộng đồng.

Bà Bàn Thị Khản, thôn Ly, chia sẻ: Qua tuyên truyền của Hội LHPN xã và chi hội phụ nữ thôn, chúng tôi hiểu “3 an” bắt đầu từ những việc nhỏ trong mỗi gia đình và gắn với trách nhiệm đối với cộng đồng. Gia đình tôi thường xuyên nhắc nhở nhau chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết với bà con và tích cực tham gia các hoạt động chung của địa phương. Khi mỗi gia đình cùng có ý thức, cùng chung tay, thôn bản sẽ ngày càng an toàn, đoàn kết, cuộc sống của người dân cũng tốt đẹp hơn.

Mỗi gia đình cùng có ý thức, cùng chung tay để thôn bản ngày càng an toàn, đoàn kết.

Quan điểm ấy cũng là thông điệp xuyên suốt trong triển khai cuộc vận động: muốn xây dựng cộng đồng an toàn, văn minh, trước hết phải bắt đầu từ mỗi gia đình; muốn nâng cao chất lượng cuộc sống, cần sự chung tay, trách nhiệm và sẻ chia của từng thành viên. Khi người phụ nữ được quan tâm, hỗ trợ, có điều kiện phát triển kinh tế, chăm lo gia đình và tham gia các hoạt động xã hội, vai trò của họ trong xây dựng đời sống cộng đồng càng được phát huy.

Lan tỏa 3 an xây dựng cộng đồng an toàn, văn minh.

Từ những việc làm thiết thực và sự đồng hành với hội viên, nội dung “3 an” góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nền tảng để quê hương Lào Cai phát triển bền vững.