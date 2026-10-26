Lào Cai: Lần đầu tổ chức Lễ hội 'Mường Khương-Sắc màu biên cương'

Mùa vàng trên cánh đồng Mường Khương. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Trong hai ngày 7 và 8/11, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức Lễ hội “Mường Khương-Sắc màu biên cương” lần thứ nhất, gắn với kỷ niệm 76 năm Ngày Giải phóng Mường Khương.

Sự kiện là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, quảng bá sản vật địa phương và giới thiệu tiềm năng du lịch của vùng đất biên cương.

Các hoạt động chính của lễ hội diễn ra tại Sân vận động xã Mường Khương và một số khu vực sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Với chuỗi chương trình phong phú, kết hợp giữa văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, trò chơi dân gian và trải nghiệm nông nghiệp, lễ hội hứa hẹn mang đến cho người dân, du khách cơ hội khám phá đời sống văn hóa đặc sắc của vùng cao Lào Cai.

Mở đầu lễ hội vào sáng 7/11 là chương trình diễu hành đường phố của đồng bào các dân tộc Mông, Pa Dí, Dao, Nùng, Bố Y trên tuyến đường Giải phóng 11-11.

Tiếp nối là chương trình đồng diễn “Sắc màu văn hóa” với những tiết mục múa gậy sênh tiền (điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông), trình diễn khèn Mông, múa ô và dân vũ mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.

Không gian lễ hội còn trở nên sôi động với các trò chơi dân gian như đánh pao, ném còn, tạo điều kiện để người dân và du khách cùng giao lưu, trải nghiệm những nét sinh hoạt văn hóa truyền thống. Khoảng 16-18 gian hàng sẽ được bố trí để giới thiệu văn hóa, ẩm thực, nông sản và các sản phẩm OCOP đặc trưng, góp phần quảng bá tiềm năng và thế mạnh của địa phương.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, lễ hội chú trọng kết nối trải nghiệm với sản xuất nông nghiệp. Từ chiều 7/11, người dân và du khách có thể tham quan, khám phá các vùng trồng chè, chuối, quýt tại các thôn Sín Hồ, Sín Chải-Nậm Chảy, Lao Chải và Chúng Chải B.

Sáng 8/11, hoạt động quảng bá, giới thiệu quýt Mường Khương sẽ được tổ chức tại các vườn quýt, giúp du khách tìm hiểu sản vật đặc trưng và trải nghiệm không gian sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Niềm vui của đồng bào dân tộc Bố Y ở Mường Khương khi thu hoạch quýt. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật “Sắc màu biên cương” diễn ra vào tối 7/11. Tại đây, Ban tổ chức sẽ công bố Quyết định công nhận “Lễ cúng rừng của người Pa Dí” là Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia và Quyết định xếp hạng Đền Cây 2 là Di tích lịch sử-văn hóa cấp tỉnh. Đây là những dấu mốc có ý nghĩa trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và lịch sử trên địa bàn.

Sau phần công bố các quyết định, chương trình nghệ thuật với những tiết mục đặc sắc sẽ tiếp tục mang đến không khí vui tươi, sôi nổi. Hoạt động đốt lửa trại và bắn pháo hoa tầm thấp cũng góp phần tạo nên không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng trong đêm hội.

Lễ hội “Mường Khương-Sắc màu biên cương” lần thứ nhất không chỉ tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng mà còn mở ra cơ hội quảng bá những giá trị truyền thống, nông sản đặc trưng và hình ảnh vùng đất, con người Mường Khương đến với du khách.

Thông qua việc kết hợp các hoạt động văn hóa với trải nghiệm nông nghiệp, địa phương kỳ vọng tạo thêm sức hút cho du lịch, khuyến khích khai thác hiệu quả các tiềm năng sẵn có, đồng thời góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc nơi vùng biên.

Xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, là vùng đất biên cương mang vẻ đẹp mộc mạc của núi rừng Tây Bắc, nơi hội tụ cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa đa dạng và những sản vật đặc trưng vùng cao.

Đến với Mường Khương, du khách có cơ hội khám phá các phiên chợ vùng biên rực rỡ sắc màu, tìm hiểu phong tục, tập quán của đồng bào Mông, Pa Dí, Dao, Nùng, Bố Y; trải nghiệm đời sống bản địa và thưởng thức những món ăn đặc sắc như phở chua, thắng cố, cùng tương ớt Mường Khương nổi tiếng.

Sản phẩm tương ớt Mường Khương. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Bên cạnh đó, những vườn quýt trĩu quả, vùng trồng chè, chuối và cảnh quan núi rừng mở ra tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng.

Với lợi thế về văn hóa, thiên nhiên và nông sản, Mường Khương đang từng bước khai thác những giá trị sẵn có để hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất biên cương và tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương./.