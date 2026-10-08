Lào Cai làm sạch dữ liệu lý lịch tư pháp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tăng cường trao đổi cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ triển khai làm sạch dữ liệu lý lịch tư pháp và hiển thị thông tin lý lịch tư pháp trên VneID.

Hiển thị thông tin lý lịch tư pháp trên VneID.

Theo đó, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, thông tin liên quan đến người phạm tội và các thông tin liên quan theo quy định của pháp luật, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

Các cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 7 Luật Lý lịch tư pháp đăng ký tài khoản định danh tổ chức để truy cập, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin lý lịch tư pháp theo thông báo tại Công văn số 1634/HSNV ngày 03/7/2026 của Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an.

Thời gian thực hiện triển khai Kế hoạch làm sạch dữ liệu lý lịch tư pháp và hiển thị thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID gấp, số lượng dữ liệu cần làm sạch lớn, cần bổ sung, cập nhật nhiều thông tin, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo quyết liệt các bộ phận có liên quan khi tiếp nhận yêu cầu của Công an tỉnh, phải tổ chức tra cứu, trả lời xác minh, cung cấp thông tin, tài liệu với phương châm “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”; khắc phục ngay tình trạng đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong công tác phối hợp làm ảnh hưởng đến giải quyết thủ tục hành chính (nếu có), phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của kế hoạch nhằm thúc đẩy tạo lập cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và đẩy mạnh khai thác sử dụng dữ liệu lý lịch tư pháp thay thế cho Phiếu lý lịch tư pháp, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cắt giảm giấy tờ, đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung nguồn lực thực hiện chiến dịch; theo dõi, đôn đốc, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.