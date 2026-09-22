Lào Cai: Làm chủ kỹ thuật tán sỏi đường mật qua da dưới hướng dẫn của siêu âm

Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 65 tuổi, dân tộc Tày, trú tại xã Tân Lĩnh (tỉnh Lào Cai), trong tình trạng đau dữ dội vùng hạ sườn phải, sốt và vàng da tăng dần.

Qua thăm khám và chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ phát hiện sỏi ống mật chủ đoạn thấp, kích thước 15 x 13 mm, gây tắc nghẽn đường mật và làm giãn đường mật cả trong và ngoài gan. Bệnh nhân đồng thời có nhiều sỏi bùn trong hệ thống đường mật trong gan.

Các bác sĩ Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh thực hiện tán sỏi đường mật qua da dưới hướng dẫn của siêu âm.

Trước tình trạng trên, kíp can thiệp Khoa Ngoại quyết định thực hiện tán sỏi đường mật qua da. Điểm đáng chú ý của ca can thiệp là toàn bộ quá trình định vị đường vào và tiếp cận hệ thống đường mật đều được thực hiện dưới hướng dẫn của siêu âm, không sử dụng hệ thống C-arm.

Từ một đường vào duy nhất ở vùng sườn phải, các bác sĩ tiến hành tiếp cận hệ thống đường mật, tán và lấy sỏi ống mật chủ, đồng thời xử lý sỏi bùn trong gan. Việc thực hiện qua một đường vào giúp hạn chế mức độ xâm lấn, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh sớm phục hồi sau can thiệp.

Được biết, Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh bắt đầu triển khai kỹ thuật tán sỏi đường mật qua da từ năm 2025, với sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Sau can thiệp, bệnh nhân phục hồi tốt.

Trước đây, kỹ thuật này thường cần sự hỗ trợ định vị của hệ thống C-arm trong quá trình can thiệp.

Việc làm chủ phương pháp định vị hoàn toàn bằng siêu âm giúp giảm phơi nhiễm tia X cho người bệnh và nhân viên y tế, đồng thời nâng cao tính chủ động của bệnh viện trong triển khai các can thiệp đường mật, mở rộng khả năng điều trị tại chỗ cho người bệnh.

Sau can thiệp, bệnh nhân phục hồi tốt, có thể tự đi lại và sinh hoạt bình thường sau khoảng 24 giờ.

Chi phí điều trị được thanh toán theo quy định của bảo hiểm y tế, góp phần giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh.

Thành công của ca can thiệp đánh dấu bước tiến mới trong điều trị bệnh lý sỏi đường mật tại tuyến tỉnh.

Việc làm chủ kỹ thuật tán sỏi qua da dưới hướng dẫn của siêu âm giúp người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận các kỹ thuật điều trị chuyên sâu ngay tại địa phương, hạn chế phải chuyển tuyến trong những trường hợp phù hợp.