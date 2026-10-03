Lào Cai, Lai Châu thống nhất phương án kết nối Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Phan Trung Bá - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đồng chủ trì buổi làm việc. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan của hai tỉnh.

Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối thị xã Sa Pa (cũ), tỉnh Lào Cai với huyện Tam Đường (cũ), tỉnh Lai Châu có tổng mức đầu tư 3.300 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2027. Tuyến dài khoảng 8,8 km, trong đó 4,6 km thuộc địa phận Lai Châu và 4,2 km thuộc địa phận Lào Cai.

Dự án gồm hai dự án thành phần, trong đó phần xây lắp, thiết bị và giải phóng mặt bằng thuộc địa phận Lai Châu có tổng mức đầu tư 3.210 tỷ đồng; phần bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thuộc địa phận Lào Cai có tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng.

Lãnh đạo phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, Lai Châu đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di chuyển hạ tầng kỹ thuật và bàn giao 100% mặt bằng cho nhà thầu. Các đơn vị đang triển khai thi công cửa hầm phía Tây, đào nền đường, kè mái taluy, xây dựng hệ thống thoát nước, các hạng mục cầu và đường công vụ; tổng giá trị khối lượng ước đạt 150 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Phan Trung Bá phát biểu tại buổi làm việc.

Tại Lào Cai, công tác giải phóng mặt bằng đang tiếp tục triển khai. Đến nay đã thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 3 tổ chức và 11 cá nhân, với tổng diện tích 15,54/29,38 ha. Mặt bằng bàn giao bảo đảm triển khai một số đường công vụ và các hạng mục tuyến chính. Tuy nhiên, phần diện tích từ cầu số 10 đến Km8+800 (cuối tuyến) chưa được bàn giao do nằm trong phạm vi Dự án Khu đô thị của Sa Pa. Dự án này đang được nghiên cứu điều chỉnh nhằm bảo đảm tính đồng bộ giữa hai dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, hai tỉnh tập trung trao đổi về phương án điều chỉnh dự án và các nội dung cần phối hợp trong quá trình triển khai. Theo hồ sơ dự án, đoạn tuyến từ Km7+374 đến Km8+800 thuộc địa phận Lào Cai có quy mô nền đường 9 m, trong khi quy hoạch đô thị phường Sa Pa được duyệt yêu cầu quy mô nền đường 21-26 m. Nếu tiếp tục đầu tư theo thiết kế hiện tại, sau khi hoàn thành, công trình có thể phải cải tạo, mở rộng, phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn. Việc nâng cấp ngay theo quy hoạch cũng gặp khó khăn về nguồn vốn và có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án trong năm 2027.

Hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp, rà soát phương án kết nối, bảo đảm đồng bộ hướng tuyến, cao độ và hạ tầng kỹ thuật Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên.

Trên cơ sở đó, Lai Châu đề nghị Lào Cai thống nhất điều chỉnh giảm đoạn Km7+374-Km8+800 (dài khoảng 1,426 km) ra khỏi phạm vi đầu tư của Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên. Phần tuyến từ cửa hầm phía Lào Cai đến Km7+374 (dài 1,174 km) tiếp tục được Lai Châu đầu tư theo quy mô dự án đã được phê duyệt.

Đối với đoạn Km7+374-Km8+800, tỉnh Lào Cai được đề nghị nghiên cứu, cân đối nguồn lực để đầu tư theo đúng quy mô quy hoạch đô thị, đồng thời triển khai thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và thi công, phấn đấu hoàn thành đồng bộ với Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên.

Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên có tổng mức đầu tư 3.300 tỷ đồng.

Hai tỉnh thống nhất tiếp tục phối hợp, thường xuyên trao đổi về tiến độ và các vấn đề liên quan tại điểm kết nối Km7+374, nhất là cao độ, hướng tuyến, tổ chức giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Mục tiêu là bảo đảm khi hầm Hoàng Liên hoàn thành, tuyến tiếp nối phía Sa Pa cơ bản được đầu tư đồng bộ, hình thành tuyến giao thông liên tục và phát huy hiệu quả của dự án.