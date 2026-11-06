Lào Cai, Lai Châu cảnh báo mưa dông, đề phòng lốc, sét

Cơ quan khí tượng cũng nhận định khoảng ngày 8 - 9/11, miền Bắc có khả năng đón đợt không khí lạnh mạnh, khiến nhiệt độ giảm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/11, khu vực Tây Bắc Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng Lai Châu và Lào Cai có mưa rào rải rác, có nơi có dông.

Chiều tối và đêm, khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguy cơ sạt lở trên các tuyến đường do ảnh hưởng mưa dông (ảnh minh hoạ).

Nhiệt độ phổ biến tại Tây Bắc Bộ thấp nhất 21 - 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 29 - 32 độ C, một số nơi trên 32 độ C. Dự báo này mang tính khu vực, không đồng nghĩa mọi địa bàn của hai tỉnh đều có cùng mức nhiệt hoặc lượng mưa.

Tại Lào Cai, Hệ thống thông tin thời tiết và cảnh báo thiên tai của tỉnh phát hành chiều 5/11 cho biết, ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường yếu lệch Đông khiến đêm 5/11 và ngày 6/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm trong 24 giờ, có nơi trên 50 mm.

Cơ quan chuyên môn cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng ở vùng trũng thấp, đô thị; đồng thời làm tăng nguy cơ lũ quét tại sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Lốc, sét và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, ảnh hưởng nhà ở, giao thông và các công trình hạ tầng.

Đối với Lai Châu, dự báo điểm Tân Phong của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy ngày 6/11 có mưa rào và dông, nhiệt độ dao động khoảng 20 - 29 độ C. Ngày 7/11, khu vực này tiếp tục được dự báo có mưa rào, dông, với mức nhiệt khoảng 19 - 28 độ C. Đây là dự báo tại một điểm, không đại diện cho toàn bộ địa bàn tỉnh.

Không chỉ đề phòng mưa dông trước mắt, người dân hai tỉnh cần chú ý khả năng chuyển lạnh trong những ngày tới.