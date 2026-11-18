Ảnh minh họa. (laocai.gov.vn)

Ngày 17/11, Bộ Xây dựng ban hành quyết định thành lập đoàn công tác kiểm tra việc quản lý giá cước khi giá nhiên liệu giảm và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động vận tải đường bộ tại một số địa phương.

Đoàn công tác do lãnh đạo Vụ Vận tải và An toàn giao thông làm trưởng đoàn, với sự tham gia của các chuyên viên của Vụ và đại diện Sở Xây dựng 5 tỉnh, thành phố gồm Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Huế.

Trong tháng 11 và tháng 12, đoàn sẽ làm việc với Sở Xây dựng, các bến xe và một số đơn vị kinh doanh vận tải có kê khai mức tăng giá cước cao tại các địa phương này. Căn cứ tình hình thực tế, trưởng đoàn có thể điều chỉnh, bổ sung địa phương, đơn vị làm việc và thông báo trước 2 ngày làm việc.

Đoàn sẽ đánh giá tác động của giá nhiên liệu đến hoạt động vận tải đường bộ, trong đó có tình hình nguồn cung nhiên liệu tại địa phương. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định về kê khai, niêm yết giá, nguyên nhân điều chỉnh giá cước và mức độ phù hợp giữa giá kê khai, giá niêm yết với giá bán thực tế.

Lào Cai và các địa phương trong diện kiểm tra có trách nhiệm thống kê các đơn vị vận tải đã điều chỉnh tăng, giảm giá cước, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng giải pháp, kế hoạch quản lý giá cước trước biến động của giá nhiên liệu. Sở Xây dựng phải chuẩn bị hồ sơ kê khai giá của 2 kỳ liên tiếp gần nhất đối với các doanh nghiệp đã tăng giá cước và cung cấp cho đoàn khi làm việc với các đơn vị vận tải và tại các bến xe.

Qua kiểm tra, đoàn sẽ ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quản lý giá cước vận tải đường bộ tại các địa phương, tổng hợp đề xuất, kiến nghị để báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét, chỉ đạo.

Gần đây, giá xăng dầu trong nước liên tiếp giảm sau giai đoạn tăng mạnh, song giá cước vận tải chưa điều chỉnh tương ứng. Một số doanh nghiệp vận tải, nhất là các nhà xe sử dụng dầu diesel, cho biết chưa thể giảm giá vé do chi phí nhiên liệu vẫn ở mức cao, trong khi chi phí nhân công và các khoản chi phí vận hành khác chưa giảm.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã đề nghị các cơ quan quản lý lĩnh vực đường bộ, hàng hải và đường thủy, hàng không, đường sắt cùng Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải khi giá nhiên liệu giảm. Theo Bộ Xây dựng, xu hướng giảm của giá xăng dầu qua một số kỳ điều hành gần đây góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống người dân.

Bộ yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tăng giá cước khi giá nhiên liệu tăng nhưng không điều chỉnh giảm giá cước khi giá nhiên liệu giảm.