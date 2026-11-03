Lào Cai ký kết bản ghi nhớ hợp tác lao động thời vụ với Hàn Quốc

Theo bản ghi nhớ, người lao động được tuyển chọn sẽ làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp tại thành phố Anseong với thời hạn tối đa 8 tháng kể từ ngày nhập cảnh.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai phát biểu tại lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác về tuyển dụng lao động thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đối tượng tuyển chọn là lao động nam, nữ từ đủ 25 đến 45 tuổi, cư trú tại tỉnh Lào Cai ít nhất 12 tháng, có sức khỏe tốt và đáp ứng các điều kiện của chương trình. Số lượng và lịch đưa lao động sang Hàn Quốc do hai bên thống nhất theo nhu cầu tiếp nhận.

Bản ghi nhớ quy định người lao động được trả lương không thấp hơn mức lương tối thiểu theo quy định của Hàn Quốc, được bố trí chỗ ở phù hợp và bảo đảm ít nhất 4 ngày nghỉ mỗi tháng. Các khoản chi phí hành chính phải được công khai, minh bạch.

Chính quyền thành phố Anseong có trách nhiệm hỗ trợ người lao động thích nghi với môi trường làm việc, giám sát việc thực hiện các điều kiện lao động và phối hợp bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Lãnh đạo chính quyền thành phố Anseong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc phát biểu tại buổi lễ.

Tại lễ ký kết, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ trong tuyển chọn, bồi dưỡng tiếng Hàn, kiến thức văn hóa, pháp luật cho người lao động trước khi xuất cảnh; duy trì trao đổi thông tin, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh.

Sở Nội vụ làm đầu mối triển khai chương trình, chú trọng tuyển chọn công khai, công bằng, hướng dẫn người lao động thực hiện đúng hợp đồng và trở về nước đúng thời hạn.

Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai và chính quyền thành phố Anseong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc ký kết bản ghi nhớ hợp tác.

Đại diện chính quyền thành phố Anseong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc bày tỏ mong muốn hai bên phối hợp hiệu quả trong tuyển chọn, đưa lao động sang làm việc thời vụ; đồng thời duy trì quan hệ hợp tác lâu dài, góp phần mở rộng hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới.

Việc ký kết bản ghi nhớ mở thêm cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động của tỉnh Lào Cai, đồng thời tạo nền tảng tăng cường hợp tác giữa hai địa phương.

Ngay sau lễ ký kết, Đoàn công tác thành phố Anseong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc đã tham quan thực tế sản xuất nông nghiệp tại phường Âu Lâu.