Lào Cai: Kịp thời cứu sống bệnh nhi 32 tháng tuổi bị viêm phúc mạc toàn thể do biến chứng khối u ổ bụng

23 giờ ngày 12/10/2026, bệnh nhi được gia đình đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng sốt cao, li bì, bụng chướng căng, đau đớn dữ dội, có phản ứng thành bụng rõ rệt.

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ nhanh chóng nhận định trẻ bị viêm phúc mạc toàn thể, một trong những bệnh thuộc tình trạng cấp cứu ngoại khoa tối khẩn, nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm độc toàn thân và tử vong rất cao nếu không được xử trí kịp thời. Do bệnh nhi còn quá nhỏ, diễn biến phức tạp, khó chẩn đoán xác định, trẻ được chỉ định chụp cắt lớp vi tính ổ bụng để tìm nguyên nhân.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn ổn định.

Ngay trong phòng hội chẩn cấp cứu, bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội (được cử về hỗ trợ chuyên môn cho bệnh viện) đã trực tiếp cùng kíp trực đọc và phân tích kỹ phim chụp. Nhờ kinh nghiệm chuyên sâu, kíp hội chẩn nhanh chóng xác định căn nguyên viêm phúc mạc bắt nguồn từ biến chứng của một khối u ổ bụng đang tiến triển nguy hiểm.

Sau gần 1 giờ phẫu thuật, kíp mổ đã cắt bỏ hoàn toàn khối u, lập lại lưu thông đường tiêu hóa. Bệnh nhi qua cơn nguy kịch, hiện các chỉ số sinh tồn đã ổn định.

Thành công của ca mổ khẳng định năng lực phản ứng nhanh, tay nghề vững vàng của các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa số 3 Lào Cai; đồng thời là minh chứng cho hiệu quả của chương trình cử bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội tăng cường về cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và xử trí các ca bệnh nặng ngay tại địa phương mà không cần chuyển tuyến.