Lào Cai kiện toàn bộ máy, bổ nhiệm 3 Phó Giám đốc

Sáng 5/10, tại Sở Công Thương, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị công bố quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, liên quan đến việc sắp xếp, kiện toàn chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản.

Theo Quyết định số 3620/QĐ-UBND, UBND tỉnh Lào Cai thống nhất chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng sang Sở Công Thương.

Cùng với việc chuyển giao nhiệm vụ, UBND tỉnh quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Năng Chung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1/10/2026.

Trao quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh đánh giá ông Phạm Năng Chung đã trải qua nhiều vị trí công tác, có kinh nghiệm tại cơ quan tham mưu cấp tỉnh và thực tiễn điều hành ở cơ sở. Đây là nền tảng để tân Phó Giám đốc Sở Công Thương nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Phó Giám đốc Sở Công Thương. Ảnh: laocai.gov.vn

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Giám đốc Sở Công Thương khẩn trương ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động liên tục, không làm gián đoạn công việc, không ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.

Đối với lĩnh vực địa chất, khoáng sản được chuyển giao, lãnh đạo tỉnh yêu cầu tăng cường quản lý chặt chẽ tài nguyên, gắn khai thác với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; chủ động tháo gỡ khó khăn cho các dự án. Đồng thời, phát huy kinh nghiệm về đất đai, giải phóng mặt bằng để góp phần đẩy nhanh tiến độ phát triển các khu công nghiệp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, cung cấp đầy đủ hồ sơ, thông tin liên quan phục vụ quá trình chuyển giao.

Cùng ngày, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh.

Theo các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phạm Tất Thành, phụ trách Phòng Xúc tiến Du lịch và ông Lâm Tuấn Khanh, phụ trách Phòng Xúc tiến Thương mại và Đầu tư, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1/10/2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai Ngô Hạnh Phúc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng hai Phó Giám đốc được bổ nhiệm. Ảnh: Báo Lào Cai

Trao quyết định và chúc mừng hai cán bộ được bổ nhiệm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai Ngô Hạnh Phúc cho rằng, việc kiện toàn lãnh đạo Trung tâm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Lào Cai vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời yêu cầu công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch phải tiếp tục đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị hai tân Phó Giám đốc tiếp tục rèn luyện, nâng cao chuyên môn, phát huy kinh nghiệm thực tiễn; cùng tập thể Ban Giám đốc xây dựng đoàn kết nội bộ, nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc.

Đối với Trung tâm cần đổi mới tư duy, phương thức xúc tiến; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả đồng hành cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp; chủ động phối hợp với các sở, ngành tham mưu tỉnh thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại và phát triển du lịch.