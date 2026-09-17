Ngày 17/9, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Văn bản hỏa tốc số 9486/UBND-NLN về việc tiếp tục chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Lào Cai, những ngày qua, mưa lớn liên tục đã gây ngập lụt, sạt lở đất, đá tại nhiều khu vực, làm thiệt hại tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Nhiều vị trí trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông nông thôn bị ngập, sạt lở. Một số khu dân cư, khu vực ven sông, suối đã xảy ra hoặc đang có nguy cơ cao xảy ra sạt lở.

Lào Cai: Kiên quyết sơ tán người dân khỏi khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở. Ảnh: laocai.gov.vn

Ngày 17/9, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Văn bản hỏa tốc số 9486/UBND-NLN về việc tiếp tục chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở trên địa bàn tỉnh.

Thực tế, nhà ở tại các xã Văn Chấn, Phình Hồ, Hạnh Phúc và phường Cầu Thia đã bị ảnh hưởng; một số hộ dân tại phường Cầu Thia phải di dời đến nơi an toàn.

Cầu tràn thôn Liên Thành, xã Nghĩa Tâm bị ngập; nhiều vị trí giao thông tại Phình Hồ, Hạnh Phúc, Minh Lương và phường Cầu Thia bị sạt lở, lún nứt. Kè suối Thia tại phường Cầu Thia cũng bị sạt lở. Một số thiệt hại về sản xuất nông nghiệp và công trình công cộng đang tiếp tục được rà soát, thống kê.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát ngay các khu dân cư ven sông, suối, khu vực trũng thấp, sườn dốc, chân taluy và những nơi đã xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún.

Đáng chú ý, tỉnh yêu cầu kiên quyết sơ tán, di dời người dân tại các vị trí không bảo đảm an toàn, nhất là các hộ đã bị ảnh hưởng tại phường Cầu Thia, các xã Phình Hồ, Hạnh Phúc, Văn Chấn và những khu vực có lượng mưa lớn tại Tà Xi Láng, Cát Thịnh.

Người dân đã sơ tán không được quay trở lại khu vực nguy hiểm khi chưa bảo đảm an toàn. Các địa phương phải bố trí nơi ở tạm, lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu, không để người dân thiếu đói, thiếu nước sinh hoạt hoặc không có chỗ ở an toàn.

Tại các ngầm, tràn, cầu tạm, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở, lún nứt, lực lượng chức năng phải tổ chức cảnh gác, kiểm soát, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng lơ là, chủ quan trong ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn quản lý.

UBND tỉnh cũng yêu cầu duy trì trực phòng, chống thiên tai 24/24 giờ, theo dõi chặt diễn biến mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở để kịp thời sơ tán dân và xử lý các tình huống phát sinh.

Sở Xây dựng được giao chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc để xử lý các điểm sạt lở, ách tắc giao thông, bảo đảm thông tuyến sớm nhất; ưu tiên các tuyến phục vụ cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân và vận chuyển nhu yếu phẩm.