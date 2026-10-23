Lào Cai kiên quyết đấu tranh với tội phạm truy nã

Rời khỏi địa phương, tìm cách cắt đứt các mối liên hệ, thay đổi tên tuổi, thậm chí vượt biên để lẩn trốn, nhiều đối tượng truy nã cho rằng khoảng cách địa lý sẽ giúp trốn tránh được sự phát hiện của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, với quyết tâm truy bắt đến cùng, những dấu vết dù nhỏ nhất vẫn có thể trở thành đầu mối để lực lượng Công an lần tìm tung tích đối tượng.

Cuối tháng 9/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ thành công Nguyễn Thu Phương, sinh năm 2000, trú tại tổ dân phố 2, phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai khi đang lẩn trốn tại thành phố Sihanouk, Vương quốc Campuchia.

Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ đối tượng Nguyễn Thu Phương lẩn trốn tại Vương quốc Campuchia.

Trước đó, Phương bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái (trước sáp nhập), nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai, ra quyết định truy nã về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 26/9/2026, thông qua kênh hợp tác quốc tế, tổ công tác của Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Tổng cục Công an quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Campuchia tổ chức bắt giữ đối tượng, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia và đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Thu Phương tại cơ quan Công an tỉnh Lào Cai.

Trực tiếp tham gia vây bắt đối tượng Nguyễn Thu Phương tại Vương quốc Campuchia, đại úy Đỗ Duy Thông - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Lào Cai chia sẻ: Truy bắt đối tượng truy nã ở nước ngoài đòi hỏi chúng tôi phải có bản lĩnh, kinh nghiệm và sự nhạy bén của cán bộ trinh sát. Đồng thời, cần sự phối hợp chặt chẽ, đúng quy định giữa các cơ quan chức năng. Mỗi thông tin được kiểm chứng, mỗi dấu vết được làm rõ đều góp phần thu hẹp phạm vi tìm kiếm, tạo cơ sở để xây dựng phương án bắt giữ phù hợp.

Việc truy bắt đối tượng tại Campuchia thể hiện quyết tâm vượt qua khoảng cách địa lý, còn những vụ án được làm sáng tỏ sau hàng chục năm cho thấy thời gian không làm gián đoạn trách nhiệm truy tìm người bị truy nã.

Mới đây, Công an phường Lào Cai đã xác minh thông tin, tổ chức bắt giữ một đối tượng truy nã sau hơn 33 năm lẩn trốn. Khoảng thời gian dài đặt ra nhiều thách thức đối với công tác xác minh vì thông tin về nhân thân, nơi cư trú và các mối quan hệ của đối tượng có thể đã thay đổi qua nhiều năm.

Công an phường Lào Cai bắt giữ đối tượng Lý Văn Tài sau 33 năm lẩn trốn.

Để giải quyết những vụ việc như vậy, lực lượng Công an phải kiên trì rà soát hồ sơ, đối chiếu thông tin nhân thân, xác minh các mối quan hệ liên quan và kiểm tra nguồn tin thu thập được.

Thượng tá Nguyễn Văn Hoan - Trưởng Công an phường Lào Cai cho biết: "Ngày 01/10/2026, chúng tôi tiếp nhận đề nghị phối hợp của Cơ quan An ninh điều tra Quân khu 2 Bộ Quốc phòng về việc xác minh, truy bắt Lý Văn Tài, đối tượng đã bỏ trốn và lẩn trốn hơn 33 năm theo Quyết định truy nã của Quân khu 2 Bộ Quốc phòng. Ngay sau đó, chúng tôi đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức rà soát, xác minh thông tin về nhân thân, lai lịch và nơi lẩn trốn của đối tượng trên địa bàn. Đến ngày hôm sau, ngày 02/10, chúng tôi đã phát hiện, bắt giữ Lý Văn Tài".

Không chỉ có 2 vụ việc trên, tính từ đầu năm đến 14/10/2026, Công an tỉnh đã kéo giảm 14/34 đối tượng thuộc diện truy nã. Trong đó, bắt, vận động đầu thú 6 đối tượng và đề nghị truy nã quốc tế 8 đối tượng. Các đối tượng này thường nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương và dùng nhiều thủ đoạn để lẩn trốn, che giấu tung tích nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục phạm tội, gây ảnh hưởng tới an ninh, trật tự.

Xác định công tác truy bắt đối tượng truy nã là nhiệm vụ quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an tỉnh Lào Cai tập trung chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chủ động rà soát hồ sơ, phân loại đối tượng, đánh giá đặc điểm, phương thức lẩn trốn để xây dựng kế hoạch xác minh, truy bắt phù hợp.

Việc giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị được gắn với tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở hồ sơ từng đối tượng, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát các mối quan hệ, xác minh nơi cư trú, di biến động và những thông tin liên quan. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Lào Cai còn phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong cung cấp, xác minh và tố giác tội phạm.

Công an tỉnh Lào Cai đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức và chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng Công an.

Đại tá Trần Quốc Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt công tác quản lý cư trú, hạn chế tối đa các đối tượng truy nã trốn trên địa bàn. Đối với các đối tượng truy nã, chúng tôi phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, từng đội nghiệp vụ để mở rộng xác minh, tranh thủ các nguồn tin và tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan. Mục tiêu là nâng cao tỷ lệ truy bắt, bảo đảm mọi hành vi phạm tội đều được phát hiện, xử lý theo quy định; góp phần giữ vững kỷ cương của pháp luật".

Đấu tranh với tội phạm truy nã là nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi sự bền bỉ, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của lực lượng Công an.

Việc đấu tranh với tội phạm truy nã là nhiệm vụ khó khăn, cần sự bền bỉ, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao. Mỗi đối tượng bị bắt giữ không chỉ bảo đảm việc xử lý tội phạm đúng quy định pháp luật mà còn củng cố niềm tin của Nhân dân, nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.