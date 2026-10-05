Lào Cai: Khởi tố vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

Bộ đội Biên phòng bắt giữ 2 đối tượng Ly Thền Hồ và Sùng Văn Quang. Ảnh: Trung Dũng

Trước đó, qua công tác rà soát đối tượng và nắm tình hình, các trinh sát Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện nạn nhân Giàng Thị C có dấu hiệu bị các đối tượng đưa vượt biên sang Trung Quốc để gả chồng từ cuối năm 2023. Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, đơn vị đã thành lập Ban Chuyên án, phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng để tổ chức truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tổ chức bắt giữ các đối tượng trong đường dây. Lúc 20 giờ 30 phút ngày 27/9/2026, lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Sùng Văn Quang (sinh năm 1996, trú tại xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai) khi đối tượng đang lẩn trốn dưới danh nghĩa công nhân tại Khu công nghiệp Cầu Kiền, Hải Phòng, cách Lào Cai khoảng 500km.

Đến 17 giờ ngày 28/9/2026, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đồng phạm Ly Thền Hồ (sinh năm 1991, trú tại xã Pha Long, tỉnh Lào Cai) khi đối tượng đang làm nghề sửa xe máy tại khu vực biên giới.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã câu kết với các đối tượng ở bên kia biên giới thông qua ứng dụng WeChat để đưa nạn nhân Giàng Thị C sang tỉnh An Huy, Trung Quốc làm vợ, với giá 110.000 Nhân dân tệ (khoảng gần 400 triệu đồng). Rạng sáng ngày 25/12/2023, Hồ trực tiếp đưa C lên khu vực Mốc 154, trèo qua hàng rào thép gai, ép nạn nhân sang biên giới. Đến năm 2026, nạn nhân bị lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ do cư trú trái phép và trục xuất về nước.

Cơ quan chức năng nhận định đây là đường dây tội phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ và tài khoản ẩn danh để xóa dấu vết. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.