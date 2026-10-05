Lào Cai: Khởi tố vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Từ lời khai của người phụ nữ trẻ xuất cảnh trái phép ở Lào Cai

Đầu tháng 9/2026, từ lời khai của một phụ nữ từng được đưa trái phép sang Trung Quốc lấy chồng, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai lần theo dấu vết, rà soát đối tượng và tàng thư nghiệp vụ.

Đối tượng Sùng Văn Quang tại thời điểm bị bắt (ảnh BP Lào Cai)

Từ đó trinh sát Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phát hiện Giàng Thị Châu có dấu hiệu từng xuất cảnh trái phép. Lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai xác lập án đấu tranh.

Ban đầu Châu khai khoảng cuối năm 2023, qua mạng xã hội Facebook, Châu được một đối tượng lôi kéo sang Trung Quốc lấy chồng. Do còn trẻ, hiểu biết hạn chế, Châu một mình bắt xe khách lên Lào Cai theo hướng dẫn của các đối tượng.

Sau khi đón Châu tại điểm hẹn, nhóm đối tượng đưa Châu về khu vực xã Bản Lầu để chờ thời cơ vượt biên. Đêm 24, rạng sáng 25/12/2023, Châu được đưa bằng xe máy theo đường mòn lên khu vực Mốc 154, sau đó vượt biên giới sang Trung Quốc và được bàn giao cho một người đàn ông đưa về tỉnh An Huy để làm vợ.

Sau đó, Châu sinh con và đến năm 2026 bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện, bắt giữ do cư trú trái phép.

Clip bắt giữ đối tượng Sùng Văn Quang tại quán cà phê ở Hải Phòng (Nguồn BP Lào Cai).

Việc truy tìm những người trực tiếp tổ chức đưa Châu vượt biên gặp nhiều khó khăn do vụ việc xảy ra đã lâu. Châu trải qua nhiều biến cố, tâm lý thiếu ổn định, ký ức không đầy đủ; trong quá trình tiếp xúc, các đối tượng thường đeo khẩu trang, ít giao tiếp.

Từ một số đặc điểm nhận dạng ít ỏi Châu nhớ lại, lực lượng phá án tổ chức nhiều mũi trinh sát rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn.

Truy bắt đối tượng cách Lào Cai hàng trăm kilômét

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Sùng Văn Quang (1996), trú tại thôn Cốc Lầy, xã Bản Lầu(Lào Cai), là đối tượng có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Quang từng có nhiều năm làm nghề cửu vạn, có quan hệ với một số chủ hàng, người làm nghề bốc vác phía Trung Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng xác minh tại địa phương, Quang đã vắng mặt trong thời gian dài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phá án xác định Quang đang làm công nhân tại một nhà máy thuộc khu vực Hải Phòng. Quá trình truy tìm gặp nhiều khó khăn do đối tượng che giấu nhân thân, thường xuyên thay đổi nơi ở.

Chiều 27/9/2026, khi xác định Quang sẽ xuất hiện tại một quán cà phê ở phường Lê Thanh Nghị (Hải Phòng), lực lượng chức năng triển khai phương án bắt giữ. Khoảng 20h30 cùng ngày, Sùng Văn Quang bị bắt giữ.

Tại Lào Cai, lực lượng chức năng tiếp tục xác minh Ly Thền Hồ (SN 1991), trú tại thôn Pha Long, xã Pha Long (Lào Cai). Theo tài liệu vụ án, Hồ là người trực tiếp đưa Châu qua biên giới và giao cho người phía Trung Quốc.

Sau khi thực hiện hành vi, Hồ trở về địa phương làm nghề sửa xe máy. Ngày 28/9/2026, lực lượng nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã bắt giữ Hồ.

Nhận tiền công để đưa người vượt biên

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, bước đầu Sùng Văn Quang và Ly Thền Hồ khai nhận hành vi liên quan.

Cuối năm 2023, Quang được một người phụ nữ đặt vấn đề đưa Giàng Thị Châu sang Trung Quốc lấy chồng. Quang sau đó liên hệ với Hồ để tổ chức đưa Châu qua biên giới.

Đối tượng Ly Thền Hồ tại thời điểm bị bắt (ảnh BP Lào Cai)

Hồ yêu cầu trả trước tiền công. Quang đã liên hệ với phía Trung Quốc thông qua ứng dụng WeChat và sang khu vực biên giới nhận tiền.

Khoảng 20h ngày 24/12/2023, Quang dùng xe máy chở Châu đến nhà Hồ và giao cho Hồ, đồng thời trả tiền công. Gần sáng 25/12/2023, Hồ đưa Châu lên khu vực Mốc 154, đưa Châu vượt qua biên giới rồi bàn giao cho một người đàn ông phía Trung Quốc.

Sau đó, Châu được đưa tới tỉnh An Huy và giao cho một người đàn ông Trung Quốc làm vợ. Các đối tượng liên quan có hoạt động giao nhận tiền thông qua ứng dụng WeChat.

Ngày 2/10/2026, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.