Lào Cai khởi tố vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Lực lượng Bộ đội Biên phòng áp giải hai đối tượng Ly Thền Hồ và Sùng Văn Quang.

Trước đó, qua công tác rà soát đối tượng và hồ sơ nghiệp vụ, các trinh sát Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phát hiện trường hợp Giàng Thị C. có dấu hiệu bị các đối tượng tổ chức vượt biên trái phép sang Trung Quốc từ cuối năm 2023 để gả chồng.

Trước tính chất của vụ việc, đơn vị đã xác lập chuyên án, phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) tổ chức điều tra, xác minh và truy xét các đối tượng liên quan.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt giữ Ly Thền Hồ và Sùng Văn Quang.

Quá trình đấu tranh chuyên án, vào hồi 20 giờ 30 phút ngày 27/9/2026, lực lượng chức năng bắt giữ Sùng Văn Quang (sinh năm 1996, trú tại xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai) khi đối tượng đang lẩn trốn và làm công nhân tại Khu công nghiệp Cầu Kiền, thành phố Hải Phòng - địa bàn cách xa Lào Cai 500 km.

Tiếp đó, vào hồi 17 giờ ngày 28/9/2026, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Ly Thền Hồ (sinh năm 1991, trú tại xã Pha Long, tỉnh Lào Cai) khi đối tượng đang ẩn mình dưới vỏ bọc thợ sửa xe máy tại vùng biên.

Đối tượng Ly Thền Hồ làm việc với cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã liên hệ, câu kết với các đối tượng ở bên kia biên giới qua ứng dụng Wechat để bán nạn nhân Giàng Thị C. vào tỉnh An Huy (Trung Quốc) làm vợ với giá 110.000 CNY (khoảng gần 400 triệu đồng tiền Việt Nam).

Rạng sáng 25/12/2023, Ly Thền Hồ trực tiếp đưa Giàng Thị C. đến khu vực Mốc 154, vượt qua hàng rào thép gai để sang Trung Quốc trái phép.

Đến năm 2026, Giàng Thị C. bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện cư trú trái phép và trục xuất về Việt Nam.

Cơ quan chức năng nhận định đây là đường dây tội phạm có tổ chức nguy hiểm, sử dụng công nghệ và tài khoản ẩn danh để xóa dấu vết.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng, tiếp tục làm rõ vai trò của từng đối tượng và các hành vi có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.