Lào Cai: Khởi tố vụ án đường dây xuyên quốc gia đưa người vượt biên giới trái phép

Trước đó, qua công tác rà soát đối tượng và tàng thư nghiệp vụ, các trinh sát Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phát hiện nạn nhân Giàng Thị C có dấu hiệu bị tổ chức vượt biên sang Trung Quốc gả chồng từ cuối năm 2023. Ban chuyên án lập tức được thành lập, phối hợp cùng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh BĐBP) để truy xét.

Lực lượng BĐBP áp giải các đối tượng Ly Thền Hồ và Sùng Văn Quang. Ảnh: Trung Dũng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng đánh án đã tổ chức vây bắt đồng loạt các đối tượng trong đường dây: Vào hồi 20h30 ngày 27/9/2026: Bắt giữ nghi phạm Sùng Văn Quang (SN 1996, trú tại xã Bản Lầu, Lào Cai) khi y đang lẩn trốn dưới mác công nhân tại khu công nghiệp Cầu Kiền, Hải Phòng, cách Lào Cai 500km.

Tiếp đó, 17h00 ngày 28/9/2026: Đột kích bắt giữ đồng phạm Ly Thền Hồ (sinh năm 1991, trú tại xã Pha Long, Lào Cai) khi y đang ẩn mình dưới vỏ bọc thợ sửa xe máy thật thà tại vùng biên.

Đối tượng Ly Thền Hồ làm việc với cơ quan điều tra. Ảnh: Trung Dũng

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã câu kết với các đối tượng ở bên kia biên giới qua ứng dụng Wechat để bán nạn nhân Giàng Thị C vào tỉnh An Huy (Trung Quốc) làm vợ với giá 110.000 CNY (khoảng gần 400 triệu đồng). Rạng sáng ngày 25/12/2023, Hồ đã trực tiếp đưa C lên khu vực Mốc 154, trèo qua hàng rào thép gai ép nạn nhân sang biên giới. Đến năm 2026, nạn nhân bị lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ vì cư trú trái phép và trục xuất về nước.

BĐBP bắt giữ 02 đối tượng Ly Thền Hồ và Sùng Văn Quang. Ảnh: Trung Dũng

Cơ quan chức năng nhận định đây là đường dây tội phạm có tổ chức nguy hiểm, sử dụng công nghệ và tài khoản ẩn danh để xóa dấu vết. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.