Lào Cai: Khởi tố nữ tài xế tăng ga bỏ chạy khi gặp cảnh sát giao thông

Trước đó, khoảng 16h05 ngày 19/10, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phát hiện ô tô biển kiểm soát 24A-412.53 do Lê Kim Anh điều khiển chạy với tốc độ 59km/h tại đoạn đường Trần Phú, phường Cam Đường, có giới hạn tốc độ 50km/h.

Hành vi vi phạm pháp luật của Lê Kim Anh. Ảnh cắt từ clip vi phạm. Công an Lào Cai.

Khi được yêu cầu dừng xe kiểm tra, xử lý vi phạm, Lê Kim Anh không xuất trình được giấy tờ xe và giấy phép lái xe, đồng thời không chấp hành yêu cầu làm việc, cố tình điều khiển ô tô tiến lên, lùi lại rồi tăng ga bỏ chạy, bất chấp hiệu lệnh của lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát cơ động.

Sau khi xác minh, cơ quan chức năng yêu cầu Lê Kim Anh đưa phương tiện trở lại hiện trường để lập biên bản, tạm giữ theo quy định. Kết quả kiểm tra cho thấy, người này không có nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Kim Anh về tội chống người thi hành công vụ. Ảnh: Công an Lào CaI.

Đêm 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Kim Anh.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.