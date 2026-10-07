Lào Cai: Khởi tố nhóm đối tượng sản xuất phim ngắn bạo lực, giang hồ thu hút hàng triệu lượt xem

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 05/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo khoản 2, Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với: Lê Thế Hưng (sinh năm 1985, tức Hưng Lộc, trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai); Trương Văn Nam (sinh năm 1990, trú tại khu đô thị B6 kéo dài, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai).

Các bị can tại Cơ quan Cảnh sát điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Hải Nam (sinh năm 1987, tức Hải Nam Media, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm của Lê Thế Hưng, Trương Văn Nam và Trịnh Hải Nam có hành vi tổ chức quay phim, ghi hình các nội dung đánh nhau, bạo lực, cờ bạc rồi biên tập, đăng tải lên các kênh YouTube (tiêu biểu như kênh mang tên “24.TV”). Các nội dung này đã thu hút hàng triệu lượt xem, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói riêng và cả nước nói chung.

Hiện trường các đối tượng sản xuất phim

Kết quả điều tra xác định, từ khoảng tháng 5/2019, các đối tượng đã tổ chức sản xuất nhiều video phim ngắn mang tính chất giang hồ, bạo lực, trong đó nổi bật là hai tác phẩm: “Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em” và “Thói đời”.

Các video này chứa đựng nhiều hình ảnh sử dụng dao, kiếm, gậy gộc, súng giả, các màn đánh nhau, đòi nợ thuê, cờ bạc và các hành vi cổ xúy bạo lực.

Sau khi hoàn thiện, Trịnh Hải Nam là người trực tiếp đăng tải các video trên kênh YouTube “24.TV” (sau đổi tên thành “Melody And Lullaby”). Các sản phẩm này thu hút lượng người xem cực lớn: video “Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em” đạt hơn 4,7 triệu lượt xem, còn “Thói đời” đạt hơn 1,8 triệu lượt xem.

Một số video mà các đối tượng đăng tải lên mạng xã hội Youtube thu hút hàng triệu lượt xem. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Quá trình hoạt động, nhóm đối tượng không chỉ kiếm tiền từ lượt tương tác trên mạng xã hội mà còn trực tiếp nhận tiền để lồng ghép quảng cáo vào nội dung phim nhằm trục lợi bất chính. Theo cơ quan Công an, Lê Thế Hưng đã nhận số tiền 50 triệu đồng để đưa quảng cáo sản phẩm vào video. Trương Văn Nam cũng nhận 20 triệu đồng tiền tài trợ từ một doanh nghiệp để quảng bá trong các thước phim bạo lực.

Tại văn bản số 3588 ngày 30/9/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai khẳng định, cả 2 video nêu trên đều không được tổ chức, cá nhân đăng ký sản xuất hoặc đăng ký giấy phép phân loại phim theo quy định. Qua nghiên cứu, cơ quan chuyên môn xác định các video có nội dung, hình ảnh mang tính bạo lực rõ rệt, cổ xúy các hành vi lệch chuẩn, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người tham gia diễn xuất, các cá nhân giúp sức cũng như các đơn vị tài trợ cho việc sản xuất, đăng tải các video độc hại này để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.