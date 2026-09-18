Lào Cai khởi tố Doãn Thị Huyền Trang về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 3/9, lực lượng chức năng triệu tập và tiến hành xét nghiệm chất ma túy đối với N.T.M. và Doãn Thị Huyền Trang. Kết quả cho thấy cả hai đều dương tính với Methamphetamine.

Qua đấu tranh, Trang khai nhận trước đó đã mua ma túy tổng hợp tại Hà Nội để sử dụng. Sau khi sử dụng một phần, Trang mang số ma túy còn lại về nơi ở tại phường Yên Bái. Đến ngày 26/8, Trang đưa số ma túy còn lại cho M. sử dụng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố Doãn Thị Huyền Trang.

Tại cơ quan công an, Trang thừa nhận biết M. đang mang thai nhưng vẫn đưa ma túy cho bạn sử dụng. Hành vi này không chỉ tiếp tay cho việc sử dụng trái phép chất ma túy mà còn tiềm ẩn hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe của người sử dụng và thai nhi.

Cơ quan công an xác định hành vi của Trang thuộc trường hợp phạm tội rất nghiêm trọng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.