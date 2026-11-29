Ngày 25/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận vụ án xảy ra ngày 10/11 tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai do Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai chuyển đến để điều tra theo thẩm quyền.

Hơn 31.000 viên đạn tạo áp bị lực lượng chức năng thu giữ.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 27/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Tùng (SN 1996, trú tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) về tội “Vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ”; Nguyễn Hữu Hùng (SN 1983, trú tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ), Trương Thị Thu Trang (SN 1991, trú tại xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) và Vũ Thị Thu Hà (SN 1989, trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) về tội “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ”, theo điểm d khoản 2 Điều 305 Bộ luật Hình sự.

Các bị can (từ trái qua phải): Lê Thanh Tùng, Nguyễn Hữu Hùng, Vũ Thị Thu Hà, Trương Thị Thu Trang.

Quá trình điều tra xác định: Đầu năm 2025, Lê Thanh Tùng nảy sinh ý định đặt mua đạn tạo áp từ Trung Quốc đưa về Việt Nam bán kiếm lời. Tùng liên hệ với anh họ là Nguyễn Hữu Hùng để tổ chức vận chuyển hàng qua biên giới. Hùng tiếp tục liên hệ với Trương Thị Thu Trang và Vũ Thị Thu Hà để nhận hàng tại Hà Khẩu, Trung Quốc, sau đó thuê người vận chuyển trái phép về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam.

Các đối tượng chia nhỏ đạn tạo áp vào túi zip, dùng băng dính quấn, cất giấu quanh chân, đùi và bụng người nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Sau khi đưa hàng qua biên giới, số đạn được tập kết, đóng vào thùng carton rồi gửi theo xe khách về Phú Thọ cho Tùng tiêu thụ. Hoạt động vận chuyển được thực hiện nhiều lần với số lượng lớn; các đối tượng sử dụng mạng xã hội để liên lạc, trao đổi và thanh toán tiền công. Tổng số tang vật Cơ quan Công an thu giữ đến nay là 31.251 viên đạn tạo áp.

Kết quả giám định xác định 31.251 viên kim loại thu giữ đều chứa vật liệu nổ với tổng khối lượng hơn 7,7 kg.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.