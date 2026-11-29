Trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng tối 29/11, ông Trình Tiến Thành, Giám đốc Điện lực Văn Bàn (Công ty Điện lực Lào Cai) cho biết, ngay sau khi xảy ra sạt lở khiến hai cột C135 và C136 thuộc đường dây 35kV, lộ 375 E20.40 (Văn Bàn - Minh Lương) bị đổ tại Km 131+900, quốc lộ 279, đơn vị đã khẩn trương khảo sát, xây dựng phương án khắc phục.

Sau gần 3 ngày khẩn trương khắc phục sự cố đổ cột điện do sạt lở trên quốc lộ 279, Điện lực Văn Bàn đã cấp điện cho người dân.

Đến 17h ngày 29/11, đơn vị đã tổ chức đóng điện trở lại trên tuyến đường dây 35kV, cấp điện phục vụ khu vực hai xã Minh Lương và Nậm Xé.

Ngành điện đã cho dựng mới hai cột điện, mỗi cột cao 18m tại vị trí thấp dưới chân đồi, đồng thời kéo mới khoảng 1,2km đường dây thay thế cấp điện ổn định, an toàn cho khu vực.

Quá trình khắc phục được triển khai liên tục trong hai ngày với sự tham gia của 16 cán bộ, công nhân viên cùng máy móc, thiết bị. Trong ngày đầu, lực lượng tập trung đào móng, chuẩn bị mặt bằng; ngày tiếp theo triển khai dựng cột, di chuyển và thay thế đường dây.

Ông Thành cho biết, quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi phức tạp, vị trí triển khai nằm gần khu vực sạt lở. Các lực lượng vừa tổ chức thi công, vừa phải bố trí người cảnh giới, theo dõi nguy cơ đất đá tiếp tục sạt trượt để bảo đảm an toàn.

Trong khi đó, sự cố sạt lở tại Km 131+900, quốc lộ 279, thuộc khu vực thôn 2 Minh Hạ, xã Minh Lương vẫn đang được khắc phục. Do khối lượng đất đá sạt xuống lớn, đơn vị thi công đang triển khai phương án vừa xử lý hiện trường, vừa bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực.