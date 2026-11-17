Dự hội nghị có ông Singer Johann - Đại diện nhà tài trợ từ Tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới; đại diện Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường; Tổ chức ICRAF; các sở, ngành liên quan; lãnh đạo xã Hạnh Phúc, Phình Hồ cùng các hộ nông dân tham gia dự án.

Ông Singer Johann - Đại diện nhà tài trợ từ Tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới phát biểu tại hội nghị.

Dự án được triển khai nhằm thúc đẩy các phương thức sản xuất nông nghiệp sinh thái, nâng cao hiệu quả sử dụng phế phụ phẩm nông nghiệp, cải thiện thu nhập và sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là người Mông và người Thái tại hai xã Hạnh Phúc và Phình Hồ.

Đại diện dự án thông tin về kết quả thực hiện giai đoạn 1.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về kết quả thực hiện giai đoạn 1, đồng thời nghe giới thiệu tổng quan dự án giai đoạn 2, tập trung vào mục tiêu, phương pháp tiếp cận và những kết quả kỳ vọng.

Trong giai đoạn 1 (từ tháng 9/2021 đến tháng 8/2025), dự án đã triển khai các mô hình nông nghiệp sinh thái tại huyện Trạm Tấu (cũ) với 128 hộ tham gia, trên diện tích 50,3 ha, trồng gần 15.430 cây thuộc nhiều loại như: đào, mận, hồng, ổi, chanh, giổi, pơ mu, chè Shan; đồng thời hỗ trợ 5.000 kg cỏ phục vụ phát triển mô hình. Cùng với đó, dự án tổ chức các hoạt động tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, ghép cây, ủ phân hữu cơ, quản lý dinh dưỡng và hỗ trợ người dân tiếp cận thị trường.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự án đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp địa phương thông qua cải tiến quy trình sản xuất, chế biến và phát triển chuỗi giá trị. Nhờ được hỗ trợ về thiết bị, công nghệ chế biến và xây dựng sản phẩm, giá trà Shan từ mức khoảng 70.000 đồng/kg đã tăng lên 300.000 - 350.000 đồng/kg. Giá khoai sọ nương cũng tăng từ 10.000 - 15.000 đồng/kg lên 20.000 - 25.000 đồng/kg.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Lào Cai công bố Quyết định phê duyệt dự án của UBND tỉnh.

Tiếp nối kết quả đạt được, dự án giai đoạn 2 có tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại hơn 13,86 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến hết tháng 8/2028. Dự án hướng tới hỗ trợ trực tiếp khoảng 300 hộ gia đình, tương đương 1.200 người, trong đó có 150 hộ đã tham gia giai đoạn 1 và khoảng 150 hộ mới. Các hoạt động trọng tâm gồm tập huấn kỹ thuật canh tác tuần hoàn, sản xuất phân hữu cơ, sử dụng chế phẩm sinh học, kiểm soát xói mòn, sử dụng nước bền vững và phát triển mô hình nông lâm kết hợp.

Đáng chú ý, dự án tiếp tục duy trì 50,3 ha mô hình nông nghiệp sinh thái đã triển khai ở giai đoạn 1, đồng thời thiết lập thêm 50 ha cây sơn tra cho 150 hộ mới; phát triển vườn ươm cộng đồng, duy trì các nhóm nông dân cùng sở thích và hỗ trợ nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực như chè Shan, khoai sọ nương, sơn tra. Qua đó, từng bước hình thành phương thức sản xuất thân thiện với môi trường, giảm chi phí đầu vào, nâng cao giá trị nông sản và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các đại biểu tham gia thảo luận.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng trao đổi, đóng góp ý kiến về định hướng triển khai các hoạt động, bảo đảm phù hợp với điều kiện sản xuất, tập quán canh tác và nhu cầu thực tế của người dân địa phương.

Trong hai ngày 18 và 19/11, đoàn công tác của dự án sẽ tiếp tục khảo sát, tham quan các mô hình nông nghiệp sinh thái, nông lâm kết hợp tại hai xã Hạnh Phúc và Phình Hồ. Tại xã Hạnh Phúc, đoàn sẽ thăm mô hình trồng cây ăn quả xen canh cây ngắn ngày tại thôn Cu Vai và thăm vườn ươm cộng đồng sản xuất cây giống tại thôn Trống Khua. Tại xã Phình Hồ, đoàn khảo sát mô hình cây che phủ, vùng nguyên liệu chè Shan, mô hình Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Bản Mù với chuỗi giá trị trà Shan, khoai sọ cùng mô hình thực hành nông nghiệp sinh thái và cấp phát máy ép cám viên cho đại diện các hộ dân tham gia tại xã Hạnh Phúc.