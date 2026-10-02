Lào Cai khơi dậy sức dân, mở đường tương lai - Kỳ 4: Đường mới mở lối, quê hương thêm những nhịp phát triển

Có đường, mở cơ hội phát triển du lịch trải nghiệm

Dù được thiên nhiên ưu đãi luôn mát mẻ, cùng vẻ đẹp khó cưỡng của quần thể ruộng bậc thang, đồi mâm xôi độc đáo, đồi hoa mua rất đẹp… Đặc biệt, đứng trên đỉnh Khe Táu (thôn Bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng) mọi người có thể phóng tầm mắt ngắm toàn bộ phong cảnh của xã Phong Dụ Thượng và một số xã thuộc huyện Văn Chấn (Yên Bái cũ).

Ngoài phong cảnh đẹp, Khe Táu còn có nhiều món ẩm thực đặc sản như: gà đồi, lợn đen bản địa, măng vầu, lúa nếp nương, thảo quả, sa nhân… Cùng các lễ hội truyền thống đặc trưng như hội Lồng tồng, múa Sênh tiền, múa khèn, kèn lá… Với những nét đặc trưng ấy, Khe Táu đáng ra phải trở thành điểm du lịch thu hút nhiều du khách đến trải nghiệm. Tuy nhiên, do đường nhỏ, dốc cao, nhiều khúc cua… đã khiến du khách “ngại” đến đây. Nhưng, nay đã khác…

Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước và sự chung tay của Nhân dân, sau 3 tháng giải phóng mặt bằng, chuẩn bị vật liệu, con đường dài 1km từ thôn đã nối lên đỉnh Khe Táu đã hoàn thành. “Đường được mở rộng, dễ đi, không chỉ giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi mà còn mở thêm cơ hội phát triển du lịch trải nghiệm”, Trưởng thôn Bản Lùng Ngô Quang Hà vui vẻ nói.

Đường giao thông nông thôn dẫn lên khu Khe Táu (xã Phong Dụ Thượng), giúp phát triển du lịch. Ảnh: Báo Lào Cai.

Còn theo ông Hoàng Văn Khoa - Phó Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Thượng, ngoài quần thể ruộng bậc thang ở Khe Táu, Phong Dụ Thượng còn có suối nước nóng, thác nước Khe Ban, Khe Mạng, mô hình du lịch cộng đồng gồm nhiều homestay phục vụ nhu cầu: Tắm suối khoáng nóng, ẩm thực, dân ca, dân vũ, lưu trú…

Cũng theo ông Khoa, ngoài chú trọng phát triển du lịch, Phong Dụ Thượng còn phát triển nhiều mô hình kinh tế như: Trồng quế, nuôi trâu, bò, ngựa, cá tầm… Do đó, phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân nơi đây.

“Từ đầu năm đến nay, xã Phong Dụ Thượng đã kiên cố 6,5 km đường giao thông nông thôn, tổng giá trị thực hiện hơn 8,3 tỷ đồng. Trong đó, Nhân dân đóng góp khoảng 1,2 tỷ đồng để mở mới và bê tông hóa các tuyến đường. Những con đường giao thông nông thôn được mở, là “bệ phóng” thúc đẩy Phong Dụ Thượng phát triển”, ông Khoa cho biết.

Đường mở lối cho bản làng vùng cao

Từ những lối mòn trơn trượt đến những tuyến đường bê tông nối bản, phong trào xây dựng giao thông nông thôn đang tạo nên một diện mạo mới cho Mù Cang Chải. Năm 2026, người dân tiếp tục góp sức mở đường, bởi với họ, con đường không chỉ để đi lại mà còn là đường đưa nông sản ra thị trường, đưa du khách đến bản và mở thêm cơ hội thoát nghèo.

Buổi sáng ở thôn Háng Phừ Loa, sương vẫn còn vương trên những sườn núi. Những chiếc xe máy nối nhau trên con đường bê tông chạy quanh các triền núi. Anh Giàng A Chư (thôn Háng Phừ Loa), vẫn nhớ những ngày đường sá còn là nỗi ám ảnh: Trước kia gia đình trồng được cây gì, nuôi được con gì, hay đơn giản muốn xuống chợ chơi, mua dầu, mua muối, ít thịt cá… là mất cả ngày. Đó là những ngày thời tiết nắng, đẹp, còn mưa thì phải ở nhà, không thể đi được. Mấy năm nay, đường liên xã, liên thôn được mở, xe máy, ô tô vào tận thôn, nông sản của bà con nhờ thế tiêu thụ được dễ dàng, đem lại thu nhập cao, đời sống no ấm hơn.

Còn theo anh Giàng A Chú, đường giao thông kiên cố, đi lại thuận tiện, giờ ngoài trồng lúa, gia đình anh còn trồng thêm sa nhân, thảo quả… Thu nhập cao, các con anh cũng được đến lớp đầy đủ.

Giao thông thuận tiện không chỉ giúp việc đi lại của người dân được thuận tiện, giao thương kinh tế tốt, trẻ em được đến trường đủ, tiếp cận được y tế… Với Mù Cang Chải, giao thông càng đóng vai trò quan trọng để phát triển du lịch.

Đường giao thông nông thôn giúp Mù Cang Chải ngày càng phát phát triển.

Theo ông Trần Ngọc Hiệp, Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải, Mù Cang Chải được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã Chế Cu Nha, Kim Nọi, Mồ Dề và thị trấn Mù Cang Chải. Nơi đây có nhiều điều kiện để phát triển du lịch như thời tiết trong lành, mát mẻ. Di tích quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang - điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Trên 87% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Nhiều món ăn đặc sản của địa phương...

Năm 2025, xã Mù Cang Chải đón trên 80.000 lượt khách, doanh thu đạt khoảng 120 tỷ đồng. Theo định hướng, đến năm 2030, địa phương phấn đấu đón khoảng 500.000 lượt khách, thu nhập bình quân đạt 75 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, Đảng ủy xã Mù Cang Chải đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch giai đoạn 2025 - 2030 với mục tiêu xây dựng địa phương trở thành điểm đến “bản sắc, an toàn, thân thiện”, từng bước trở thành trọng điểm du lịch của tỉnh.

“Trong tổng số hơn 100km đường giao thông nông thôn, xã Mù Cang Chải đã kiên cố hóa được hơn 70km. Thời gian tới, Mù Cang Chải tiếp tục huy động nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian phát triển du lịch, các bản, làng ngày càng khang trang, đáng sống hơn”, ông Hiệp cho biết thêm.