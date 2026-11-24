Hoạt động khảo sát được triển khai theo Kế hoạch số 527/KH-UBND ngày 06/11/2026 của UBND tỉnh Lào Cai. Tham gia đoàn có đại diện Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Xây dựng, UBND phường Cam Đường, phường Lào Cai cùng đoàn khảo sát châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Tại buổi khảo sát, các thành viên trực tiếp kiểm tra tuyến đua địa hình và tuyến đua đường trường; đánh giá điều kiện địa hình, hạ tầng giao thông và các yếu tố liên quan đến công tác tổ chức.

Trên cơ sở khảo sát thực tế, các cơ quan, đơn vị đã trao đổi, đề xuất phương án triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, tập trung vào các nội dung bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác y tế và các điều kiện cần thiết phục vụ giải đấu.

Đoàn khảo sát cùng thống nhất lại tuyến đường, đề xuất phương án triển khai, đảm bảo an toàn cho giải đua - Ảnh: Tráng Chủ

Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua - Hai quốc gia” dự kiến diễn ra trong 2 ngày, từ 19 - 20/12/2026, thu hút khoảng 700 vận động viên tham gia, với chặng đua xuyên biên giới dài 80 km.

Đây là sự kiện thể thao có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy giao lưu, hợp tác thể thao giữa tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch và tăng cường kết nối, giao lưu giữa Nhân dân hai địa phương.