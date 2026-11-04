Lào Cai khánh thành Nhà máy sản xuất và chế biến quế hữu cơ Bảo Thắng

Công ty cổ phần sản xuất và xuất khẩu quế hồi Việt Nam (Vinasamex) khánh thành nhà máy. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Nhà máy sản xuất và chế biến quế hữu cơ Bảo Thắng được triển khai trên diện tích 9,86ha, tổng vốn đầu tư đăng ký 411,6 tỷ đồng; công suất chế biến 25.000 tấn nguyên liệu gia vị thô mỗi năm, năng lực sản xuất tinh dầu và hợp chất phân tử khoảng 1.000 tấn/năm, riêng dây chuyền gỗ băm có thể đạt 100 tấn/ngày.

Bên cạnh quế là nguyên liệu chủ lực, nhà máy định hướng mở rộng chế biến các loại gia vị như hồi, gừng, nghệ, ớt, sả, tiêu và những nguyên liệu phù hợp khác. Các công đoạn chưng cất, chiết xuất, chiết tách, phân đoạn và chuẩn hóa hoạt chất sẽ tạo điều kiện phát triển các dòng sản phẩm có giá trị cao như tinh dầu, tinh chất và hợp chất tự nhiên.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai phát biểu. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: Lào Cai có nhiều tiềm năng phát triển cây quế với hơn 147.500ha, dẫn đầu cả nước; trong đó có hơn 24.000ha được cấp chứng nhận hữu cơ. Hằng năm, toàn tỉnh sản xuất hơn 45.000 tấn vỏ quế khô và khoảng 1.000 tấn tinh dầu quế, cây quế đã và đang trở thành sinh kế quan trọng của hàng chục nghìn hộ dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Với gần 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, xuất khẩu quế, hồi, Vinasamex đã liên kết với hơn 4.000 hộ nông dân, phát triển trên 7.700ha vùng nguyên liệu hữu cơ, thu mua và bao tiêu sản phẩm hơn 15.000 tấn mỗi năm. Nhà máy mới dự kiến tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 200 lao động địa phương.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng đánh giá, việc đầu tư nhà máy tại xã Xuân Quang có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao năng lực chế biến, phát triển chuỗi giá trị; tạo thêm động lực phát triển vùng nguyên liệu, thúc đẩy hoạt động thu mua, sơ chế, vận chuyển và chế biến tại địa phương. Đồng thời, mở rộng khả năng khai thác giá trị từ cây quế, đưa sản phẩm từ dạng nguyên liệu thô, sơ chế sang các dòng tinh dầu, cao chiết và hợp chất tự nhiên phục vụ nhiều lĩnh vực như thực phẩm, hương liệu, mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe và dược phẩm; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp với các hợp tác xã và người trồng quế, hướng tới phát triển ngành hàng quế, hồi theo hướng chất lượng, giá trị gia tăng và bền vững.

Chiều cùng ngày, tại phường Lào Cai đã diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Lào Cai năm 2026. Đây là sự kiện đối ngoại kinh tế quan trọng, góp phần giới thiệu tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp địa phương, đồng thời mở ra nhiều cơ hội giao thương, kết nối đầu tư và thúc đẩy xuất, nhập khẩu nông sản tỉnh Lào Cai.