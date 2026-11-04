Lào Cai khánh thành Nhà máy chế biến quế, hồi và gia vị hữu cơ

Dự buổi lễ có các ông Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; cùng đại diện các sở, ngành và đối tác của doanh nghiệp.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, phát biểu tại lễ khánh thành nhà máy Công ty CP Sản xuất và Xuất khẩu Quế hồi Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khánh thành nhà máy, ông Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai kỳ vọng nhà máy sẽ tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 200 lao động địa phương, đồng thời góp phần ổn định đầu ra cho người trồng quế vùng nguyên liệu quế lớn nhất Việt Nam. Tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình vận hành nhà máy.

UBND tỉnh Lào Cai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án ngày 25/8/2022. Công trình khởi công tháng 12/2022, có diện tích 9,86 ha và thời hạn hoạt động 50 năm; tổng mức đầu tư dự kiến đạt 600 tỷ đồng sau khi hoàn thiện dự án.

Đồng chí Dương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Quế Hồi Việt Nam nhân dịp khánh thành nhà máy.

Nhà máy tích hợp 5 dây chuyền, gồm một dây chuyền tinh dầu, một dây chuyền chiết xuất hợp chất tự nhiên và ba dây chuyền chế biến sâu các sản phẩm từ cây quế.

Vỏ quế được dùng làm gia vị và tinh dầu. Phần thân gỗ có thể được băm làm nguyên liệu sản xuất viên nén năng lượng hoặc bóc để làm ván ép.

Đại biểu thăm dây chuyền sản xuất của Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Quế Hồi Việt Nam nhân dịp khánh thành nhà máy.

Công suất thiết kế mỗi năm khoảng 10.000 tấn quế, hồi và gia vị hữu cơ, 250 tấn tinh dầu và 500 - 1000 tấn tinh chất, hợp chất tự nhiên.

Dây chuyền gỗ băm có thể đạt 30.000 tấn/năm khi vận hành tối đa, còn công suất gỗ bóc là 20.000 tấn/năm. Các sản phẩm chiết xuất hướng tới ngành thực phẩm, đồ uống, hương liệu và mỹ phẩm.

Bà Nguyễn Thị Huyền, Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Xuất khẩu Quế hồi Việt Nam cho biết, việc kết hợp nhiều dây chuyền giúp sử dụng thêm các phần nguyên liệu thu mua từ nông dân.

Doanh nghiệp hiện liên kết trực tiếp với hơn 4.000 hộ và có hơn 7.700 ha vùng nguyên liệu được chứng nhận hữu cơ tại nhiều tỉnh. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư thiết bị theo từng giai đoạn, nâng cao năng lực nghiên cứu và kiểm soát chất lượng sản phẩm.