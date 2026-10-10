Lào Cai khánh thành, bàn giao 'Nhà đồng đội' cho quân nhân

Đại tá Nhữ Đình Khoe, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai trao quà tặng gia đình Đại úy Đỗ Quang Vinh. (Ảnh: THANH SƠN)

Gia đình Đại úy Đỗ Quang Vinh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Qua khảo sát, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã đề nghị Quân khu 2 hỗ trợ xây dựng nhà ở, từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” với số tiền 80 triệu đồng.

Ngôi nhà có diện tích sử dụng 250m2, tổng kinh phí xây dựng gần một tỷ đồng; phần kinh phí còn lại do gia đình tích lũy và được người thân hỗ trợ.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai trao quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng “Nhà đồng đội” tặng gia đình Đại úy Đỗ Quang Vinh.

Sau gần 5 tháng thi công, công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, tạo điều kiện để gia đình đồng chí Vinh ổn định cuộc sống. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với cán bộ, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn; góp phần để cán bộ, nhân viên yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc khánh thành công trình đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2 góp phần củng cố tình đoàn kết, gắn bó, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.