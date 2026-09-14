Lào Cai: Khẩn trương kiểm soát dịch tả lợn châu Phi tại xã Khánh Hòa

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo UBND xã Khánh Hòa, từ ngày 29/8, tại thôn Làng Nộc xuất hiện tình trạng lợn chết bất thường ở một số hộ chăn nuôi. Chính quyền địa phương đã cử cán bộ chuyên môn kiểm tra, hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Đến ngày 14/9, qua rà soát, xã ghi nhận 16 hộ có lợn chết và phải tiêu hủy, với tổng số 76 con, trọng lượng hơn 2,9 tấn. Hiện chưa ghi nhận trường hợp xảy ra ngoài thôn Làng Nộc.

Trước nguy cơ dịch bệnh lây lan, xã Khánh Hòa tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi không bán chạy, không vận chuyển lợn bệnh hoặc lợn khỏe ra khỏi khu vực có dịch; không tự ý giết mổ, sử dụng hoặc vứt xác lợn chết ra môi trường.

Người dân được hướng dẫn vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại; rắc vôi bột tại khu vực chăn nuôi, lối đi, cổng ra vào và phun hóa chất sát trùng toàn bộ khuôn viên. Đồng thời, hạn chế người và động vật trung gian ra vào khu vực có lợn bệnh.

Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Đình báo cáo nhanh công tác triển khai tại địa phương.

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã đã tiếp nhận, cấp phát 180 lít hóa chất tiêu độc, khử trùng cho các hộ chăn nuôi tại thôn Làng Nộc và 4 thôn lân cận.

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận những kết quả trong triển khai phòng, chống dịch của xã Khánh Hòa, đồng thời chỉ ra một số tồn tại liên quan đến công tác báo cáo và quy trình xử lý.

Đoàn đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp vệ sinh, tiêu độc, khử trùng; giám sát chặt chẽ đàn lợn, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp có dấu hiệu bất thường, qua đó hạn chế nguy cơ dịch tả lợn châu Phi tiếp tục lây lan.