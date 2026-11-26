Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND xã Minh Lương, tại Km131+900, Quốc lộ 279 xảy ra sạt lở đất, đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc, chia cắt giao thông. Hiện nay, đoạn tuyến đang được Sở Xây dựng bàn giao cho Ban Quản lý dự án 2 thuộc Bộ Xây dựng để thi công xây dựng công trình. Đơn vị thi công đang tổ chức thu dọn đất, đá sạt lở.

Công tác khắc phục điểm sạt lở vẫn đang được triển khai khẩn trương. (Ảnh: Vũ Sơn)

Cùng với sự cố giao thông, từ chiều 25/11/2026, trên địa bàn xã Minh Lương xảy ra mất điện, gián đoạn mạng viễn thông Viettel, ảnh hưởng đến thông tin liên lạc, công tác chỉ đạo, điều hành và ứng phó thiên tai.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án 2, đơn vị thi công và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ khắc phục điểm sạt lở; tổ chức cảnh báo, phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông và sớm khôi phục lưu thông khi đủ điều kiện an toàn.

Sở Công Thương phối hợp với đơn vị điện lực khẩn trương kiểm tra, xác định nguyên nhân, triển khai các biện pháp khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất, ưu tiên phục vụ thông tin liên lạc, y tế và các hoạt động thiết yếu.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, đặc biệt là Viettel, khẩn trương khắc phục sự cố, khôi phục thông tin liên lạc, đồng thời chủ động phương án duy trì kết nối phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và ứng phó thiên tai.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp cảnh báo, phân luồng, điều tiết giao thông, kiểm soát người và phương tiện tại khu vực sạt lở; bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo lực lượng cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả, sẵn sàng hỗ trợ, chi viện khi cần thiết.

Đối với xã Minh Lương, UBND tỉnh yêu cầu chủ động huy động nguồn lực tại chỗ, triển khai các biện pháp cảnh báo, hướng dẫn người dân không đi vào khu vực nguy hiểm; duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kiểm tra các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đá.

Địa phương cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, kịp thời thống kê thiệt hại, báo cáo và đề xuất hỗ trợ đối với những nội dung vượt khả năng xử lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao theo dõi, cập nhật tình hình thiên tai, hướng dẫn địa phương triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó; tổng hợp kết quả khắc phục sự cố, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương triển khai nhiệm vụ được giao, thường xuyên cập nhật tiến độ khắc phục, kịp thời báo cáo khi phát sinh tình huống bất thường, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và sớm ổn định hoạt động trên địa bàn.