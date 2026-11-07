Lào Cai: Khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Ngập úng cục bộ tại xã Bắc Hà vào sáng ngày 7/11. Ảnh: TTXVN phát

Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai; rà soát các khu vực có nguy cơ cao; chủ động sơ tán người dân khi không bảo đảm an toàn.

Bắc Hà là địa phương chịu nhiều thiệt hại nhất với 42 hộ bị ảnh hưởng. Ngoài ra, các xã Bản Liền, Bảo Nhai, Cao Sơn, Si Ma Cai, Lùng Phình đều có từ 1 đến 4 nhà bị tốc mái hoặc bùn đất tràn vào nhà...

Về sản xuất nông nghiệp, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng, thiệt hại đã xác định là 3,55 ha tập trung chủ yếu ở xã Võ Lao với mức thiệt hại trên 70%. Về giao thông, tổng khối lượng đất, đá sạt lở đã xác định khoảng 4.055 m³; trong đó, xã Sín Chéng bị thiệt hại 2.000m3, xã Cao Sơn 1.380 m³. Ngoài ra, xã Bắc Hà có 6 điểm giao thông bị ngập, chủ yếu ở đoạn cầu Tà Chải, đường Tà Chải và đường 20/9.

Sạt lở taluy, ảnh hưởng các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Bản Liền. Ảnh: TTXVN phát

Về hạ tầng giáo dục, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Bản Mế (xã Sín Chéng) bị sạt taluy dương dài 15 m. Xã Văn Bàn có điểm Trường Mầm non Bản Hành thuộc Trường Mầm non số 1 Văn Bàn bị lún, nứt 8m tường rào cao 2,5 m, nguy cơ đổ sập. Sơ bộ tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 2,8 tỷ đồng.

Để khắc phục giao thông, thủy lợi và công trình thiết yếu, Chủ tịch UBND xã Bản Liền Lương Mạnh Hà cho biết, địa phương huy động lực lượng, máy móc khơi thông tạm thời các tuyến đường bị ảnh hưởng; tổ chức hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục; tiếp tục rà soát các vị trí nguy hiểm, triển khai cảnh báo, rào chắn và bố trí lực lượng theo dõi.

Các lực lượng hỗ trợ người dân Bản Liền khắc phục sạt lở taluy, ảnh hưởng nhà ở trên địa bàn xã Bản Liền. Ảnh: TTXVN phát

Tại Bắc Hà, nước tại các điểm ngập cơ bản đã rút. Các lực lượng tiếp tục vệ sinh, khơi thông cống rãnh, cắm biển và tổ chức trực tại điểm sạt lở lớn. Lực lượng công an, quân sự, các đơn vị và lực lượng tại chỗ đang hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại.

Nhằm bảo đảm an toàn dân cư, tìm kiếm và cứu nạn, xã Cao Sơn đã bố trí lực lượng công an, quân sự trực tại ngầm tràn, điểm sạt lở để cảnh báo người và phương tiện; huy động lực lượng giúp các hộ dọn bùn, nước, vệ sinh nhà ở. Xã Bảo Nhai phối hợp Điện lực Bảo Thắng khắc phục cột điện ngả đổ tại thôn Trung Đô. Xã Sín Chéng tổ chức hỗ trợ nhà trường dọn vệ sinh, huy động máy móc xử lý sạt lở. Si Ma Cai huy động lực lượng hỗ trợ di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn, khắc phục tạm thời giao thông.

Hiện, các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến mưa, bố trí cảnh giới, rào chắn, phân luồng tại các ngầm tràn, điểm sạt lở; huy động máy móc xử lý các vị trí tắc đường, ưu tiên Tỉnh lộ 154 và các tuyến tại Cao Sơn, Bản Liền...