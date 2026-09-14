Lào Cai khám tuyển tạo nguồn phi công quân sự năm học 2027 - 2028

Thực hiện Kế hoạch số 3709/KH-PKKQ của Quân chủng Phòng không - Không quân về khám tuyển tạo nguồn tuyển sinh đào tạo phi công quân sự năm học 2027 - 2028, từ ngày 14 đến 19/9/2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức khám tuyển tạo nguồn trên địa bàn tỉnh.

Thí sinh khám sơ tuyển sức khoẻ phi công tại Bệnh xá 24 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai.

Công tác khám tuyển được triển khai tại 2 địa điểm, cụ thể:

* Bệnh xá Bộ 24, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, Tổ dân phố Đồng Tâm số 6, phường Yên Bái. Thời gian: 14 - 16/9/2026

* Bệnh xá 24, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, số 028 đường Hưng Hóa, phường Lào Cai. Thời gian: 17 - 19/9/2026

Thanh niên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai có thể đăng ký khám tuyển tại một trong hai địa điểm trên, lựa chọn nơi phù hợp, thuận tiện cho việc đi lại.

Thí sinh đăng ký khám tuyển phi công tại bàn tiếp nhận của Hội đồng khám tuyển. Cán bộ thực hiện hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ và hoàn tất các thủ tục đăng ký trước khi thí sinh bước vào các nội dung khám tuyển theo quy định.

Đối tượng khám tuyển gồm nam thanh niên ngoài quân đội từ đủ 17 đến 21 tuổi (tính đến năm dự tuyển); quân nhân đang tại ngũ hoặc đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công dân đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân từ đủ 18 đến 23 tuổi.

Người đăng ký dự tuyển phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; lý lịch chính trị của bản thân và gia đình rõ ràng; là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời tự nguyện đăng ký dự tuyển đào tạo phi công quân sự.

Thí sinh tham gia khám tuyển phi công thực hiện các nội dung kiểm tra theo quy định, dưới sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn.

Về trình độ văn hóa, đối tượng dự tuyển phải đang học lớp 12 hoặc đã tốt nghiệp trung học phổ thông.

Để được tham gia tuyển chọn, ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định đối với đào tạo phi công quân sự.

Theo nội dung kế hoạch, ứng viên phải có chiều cao từ 1,65 m trở lên, cân nặng từ 52 kg trở lên, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe theo quy định của Bộ Quốc phòng và Quân chủng Phòng không - Không quân.

Các tiêu chuẩn khác được thực hiện theo Thông tư số 41/2025/TT-BQP ngày 7/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Việc tổ chức khám tuyển tạo nguồn đào tạo phi công quân sự nhằm phát hiện, tuyển chọn những thanh niên có phẩm chất, năng lực và sức khỏe phù hợp, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới.