Khám mắt, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho 120 người dân tại thôn San Hồ, xã Trịnh Tường.

Trong khuôn khổ hoạt động hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, Đồn Biên phòng Trịnh Tường phối hợp với Trung tâm Y tế Trịnh Tường và Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Lào Cai tổ chức khám mắt, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho 120 người dân.

Bên cạnh việc thăm khám, người dân được hướng dẫn cách chăm sóc, bảo vệ mắt và phòng ngừa các bệnh về mắt, qua đó nâng cao nhận thức, chủ động chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình.

Dịp này, Đồn Biên phòng Trịnh Tường phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trịnh Tường và Công ty Vietravel tổ chức chương trình “Hơi ấm vùng cao 2026”, trao tặng nhiều phần quà thiết thực cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em và học sinh tại thôn San Hồ trong chương trình “Hơi ấm vùng cao 2026”.

Cụ thể, chương trình trao 44 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gồm chăn ấm, mì tôm, nhu yếu phẩm và tiền mặt; 130 suất quà gồm sữa, vở, bút, áo ấm cho trẻ em, học sinh; 8 suất quà kèm tiền mặt cho trẻ em khuyết tật. Tổng trị giá các phần quà là 100 triệu đồng.

Thông qua các hoạt động chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, Đồn Biên phòng Trịnh Tường tiếp tục phát huy vai trò của Bộ đội Biên phòng trong công tác dân vận, huy động sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa bàn biên giới.

Những hoạt động thiết thực này góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, củng cố thế trận biên phòng toàn dân, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.