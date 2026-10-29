Lào Cai: Khai trương Kho dữ liệu tập trung và Cổng dữ liệu mở

Thường trực Tỉnh ủy khai trương Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở tỉnh Lào Cai. Ảnh: Tiến Lập

Bứt phá mục tiêu từ Chiến dịch 90 ngày, hình thành nguồn dữ liệu thống nhất

Hệ thống Kho dữ liệu tập trung (Kho dữ liệu dùng chung) và Cổng dữ liệu mở được tỉnh Lào Cai triển khai nhằm khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán tại các cơ quan, đơn vị, từng bước hình thành nguồn dữ liệu thống nhất, phục vụ quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội.

Kho dữ liệu dùng chung được ví như “bộ não dữ liệu” của tỉnh, có chức năng tập hợp, kết nối, chuẩn hóa, đồng bộ và chia sẻ thông tin từ các sở, ngành, địa phương theo cấu trúc thống nhất. Hệ thống cho phép các cơ quan, đơn vị cập nhật dữ liệu trực tiếp hoặc kết nối với các phần mềm hiện có; hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu, phát hiện thông tin chưa đầy đủ, chưa thống nhất để tiếp tục hoàn thiện. Đồng thời, hệ thống được thiết kế với cơ chế phân quyền, kiểm soát truy cập, giám sát hoạt động khai thác và bảo đảm an toàn thông tin.

Để hình thành nguồn dữ liệu phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tỉnh Lào Cai đã triển khai Chiến dịch 90 ngày xây dựng cơ sở dữ liệu. Theo kế hoạch ban đầu, chiến dịch đặt mục tiêu xây dựng 70 cơ sở dữ liệu thuộc 31 cơ quan, đơn vị và 54 cơ sở dữ liệu cấp xã. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, tỉnh đã mở rộng phạm vi thực hiện.

Đến tháng 10/2026, toàn tỉnh đã xây dựng được hơn 100 cơ sở dữ liệu thuộc nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, tài chính, đầu tư công, tư pháp, an sinh xã hội và quản lý hành chính. Trong đó, gần 70 cơ sở dữ liệu đã được cập nhật thông tin; khoảng 60 cơ sở dữ liệu đang trong quá trình thu thập, cung cấp dữ liệu. Tỉnh đã hoàn thành 100% các hạng mục xây dựng khung Kho dữ liệu dùng chung theo kiến trúc của Trung ương và của tỉnh.

Việc đưa Kho dữ liệu dùng chung vào khai thác sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong tra cứu, tổng hợp, phân tích thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Đối với lĩnh vực đầu tư công, hệ thống hỗ trợ theo dõi tiến độ dự án, phát hiện những công trình chậm tiến độ; trong lĩnh vực du lịch, dữ liệu phục vụ phân tích tình hình, xây dựng kế hoạch phát triển; đối với giải quyết thủ tục hành chính, dữ liệu tổng hợp góp phần nhận diện những khâu xử lý còn chậm để kịp thời tháo gỡ.

Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh Lào Cai. Ảnh: Tiến Lập

Tăng cường công khai, hướng tới quản trị thông minh

Cùng với Kho dữ liệu dùng chung, Cổng dữ liệu mở tỉnh Lào Cai tại địa chỉ https://data.laocai.gov.vn được xây dựng nhằm cung cấp những dữ liệu đủ điều kiện công khai, giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện tìm kiếm, tiếp cận, sử dụng và khai thác thông tin. Qua đó, thúc đẩy công khai, minh bạch, tăng cường chia sẻ dữ liệu và khai thác giá trị dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế số.

Trên nền tảng Kho dữ liệu dùng chung, tỉnh Lào Cai tiếp tục hướng tới phát triển các ứng dụng công nghệ thông minh, kết nối với Trung tâm điều hành thông minh (IOC), tổng hợp thông tin thành các biểu đồ, chỉ số trực quan và cảnh báo, hỗ trợ lãnh đạo theo dõi, giám sát, nhận diện những vấn đề cần xử lý. Đồng thời, tỉnh đang chỉ đạo thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để khai thác dữ liệu, phục vụ phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định.

Việc khai trương Hệ thống Kho dữ liệu tập trung và Cổng dữ liệu mở đánh dấu bước tiến trong quá trình chuyển đổi từ phương thức quản lý truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bổ sung, chuẩn hóa, làm sạch và cập nhật dữ liệu thường xuyên, bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, đồng bộ, thống nhất”, từng bước phát huy hiệu quả khai thác, sử dụng dữ liệu.

Đây là nền tảng quan trọng để Lào Cai đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ./.