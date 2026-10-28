Lào Cai khai quật, cất bốc 2 phần mộ liệt sĩ

Tại xã Hợp Thành, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các lực lượng đã tiến hành khai quật, cất bốc mộ liệt sĩ Phan Văn Ngân, sinh năm 1917, quê quán phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.

Lực lượng chức năng tiến hành khai quật, cất bốc hài cốt liệt sĩ Phan Văn Ngân.

Đồng chí Phan Văn Ngân hy sinh tháng 7/1949 trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Sau khi hoàn tất các thủ tục, hài cốt liệt sĩ được đưa về nhà quàn của đội Tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) để chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu và an táng trong thời gian tới.

Tại xã Phong Hải, các lực lượng đã tiến hành khai quật, cất bốc mộ liệt sĩ Lương Bá Tiến. Liệt sĩ Lương Bá Tiến sinh năm 1960, quê quán xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ. Đồng chí là chiến sĩ Đại đội trinh sát, thuộc Trung đoàn 118, Sư đoàn 345, hy sinh tháng 2/1979 trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Lực lượng chức năng tiến hành khai quật, cất bốc hài cốt liệt sĩ Lương Bá Tiến.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, hài cốt liệt sĩ Lương Bá Tiến được bàn giao cho gia đình về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ.

Hài cốt liệt sĩ Lương Bá Tiến được bàn giao cho gia đình, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ.

Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thời gian chôn cất đã lâu, địa hình, cảnh quan và hiện trạng khu vực có nhiều thay đổi nhưng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, các lực lượng đã tiến hành khai quật, cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ.

Tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ góp phần đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình mà còn thể hiện sự tri ân sâu sắc và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước cùng Nhân dân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.