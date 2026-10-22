Lào Cai khai mạc Lễ hội Đền Đôi Cô năm 2026

Đồng chí Vũ Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Cam Đường đánh trống khai hội. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Đền Đôi Cô là địa chỉ văn hóa tâm linh gắn bó với đời sống tinh thần của nhân dân địa phương. Theo truyền tụng dân gian, ngôi đền được lập để thờ hai cô quê ở Đình Bảng, Bắc Ninh, có công vận chuyển hàng hóa, tiếp tế quân lính chống giặc ngoại xâm. Trải qua thời gian, di tích trở thành nơi người dân và du khách thập phương đến dâng hương, chiêm bái, gửi gắm những ước nguyện về bình an, hạnh phúc.

Năm 2005, di tích Đền Đôi Cô-Chùa Cam Lộ được xếp hạng Di tích lịch sử-văn hóa cấp tỉnh; năm 2017, Đền Đôi Cô được công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh. Đây là những dấu mốc quan trọng, khẳng định giá trị của di tích, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục bảo tồn, gìn giữ và phát huy di sản văn hóa gắn với đời sống cộng đồng.

Đông đảo người dân và du khách thập phương tham dự lễ hội. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Phát biểu khai mạc lễ hội, đồng chí Nguyễn Thu Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cam Đường, Trưởng Ban tổ chức lễ hội nhấn mạnh ý nghĩa của việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tín ngưỡng dân gian gắn với Di tích lịch sử-văn hóa Đền Đôi Cô.

Đồng chí khẳng định, lễ hội không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào về quê hương, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và quảng bá hình ảnh địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thu Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cam Đường, Trưởng Ban tổ chức lễ hội phát biểu. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Lễ hội Đền Đôi Cô năm 2026 diễn ra từ ngày 20-23/10, với nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng và thể thao. Trong đó, các nghi lễ truyền thống được tổ chức trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính, tri ân Nhị vị Thánh Cô; chương trình giao lưu văn nghệ quần chúng góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa các dân tộc, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm cũng tạo cơ hội quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP và những thế mạnh của địa phương đến với du khách.

Thông qua việc tổ chức lễ hội, phường Cam Đường hướng tới bảo tồn, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống, phát huy tiềm năng du lịch văn hóa tâm linh. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Thông qua việc tổ chức lễ hội, phường Cam Đường hướng tới bảo tồn, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao ý thức cộng đồng trong gìn giữ di tích, xây dựng môi trường lễ hội văn minh, an toàn, lành mạnh. Đây cũng là dịp để địa phương phát huy tiềm năng du lịch văn hóa tâm linh, kết nối các giá trị di sản với phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng phường Cam Đường xanh, hiện đại, hạnh phúc.