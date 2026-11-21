Lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai thực hiện nghi thức khai mạc Không gian trà Shan và sắc màu thổ cẩm năm 2026

Tôn vinh sản vật và nghề thủ công truyền thống tỉnh Lào Cai

Chương trình mang chủ đề “Theo dấu trà Shan - Chạm sắc thổ cẩm”, có sự tham dự của bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, cùng đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, nghệ nhân và du khách.

Tại lễ khai mạc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp IGB Group ra mắt website shantuyetlaocai.vn. Nền tảng giới thiệu vùng nguyên liệu, sản phẩm, người làm trà; cung cấp thông tin nguồn gốc, cách thưởng thức và kết nối các cơ sở sản xuất với thị trường. Website còn có chuyên mục đấu giá trà, phục vụ giao lưu và quảng bá sản phẩm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp IGB Group ra mắt website shantuyetlaocai.vn. Nền tảng giới thiệu vùng nguyên liệu, sản phẩm, người làm trà

Không gian trà Shan và thổ cẩm được tổ chức từ ngày 20 đến 24/11 tại phố đi bộ Hào Gia. Hoạt động nằm trong Ngày hội “Sắc màu văn hóa Lào Cai” năm 2026, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Kết nối văn hóa trà với phát triển du lịch

Bên cạnh giới thiệu trà và các sản phẩm dệt truyền thống, tuyến phố đi bộ còn có hoạt động giao lưu văn nghệ buổi tối. Chuỗi sự kiện tạo cơ hội để công chúng tìm hiểu tri thức bản địa, nghề thủ công và đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc.

Cùng chuỗi hoạt động, chương trình nghệ thuật “Lào Cai - Sắc màu hội tụ” từ ngày 20 đến 24/11 tại phố đi bộ Hào Gia

Theo kế hoạch, sáng 21/11 tổ chức hội thảo “Trà Shan - Kết nối văn hóa bản địa với phát triển du lịch Lào Cai”; tối cùng ngày có phiên đấu giá sản phẩm trà Shan.

Trong chuỗi hoạt động, chương trình nghệ thuật “Lào Cai - Sắc màu hội tụ” dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 23/11 tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái.