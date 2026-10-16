Lào Cai: Khai mạc Hội chợ Du lịch Tây Bắc và Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP

Quang cảnh lễ khai mạc.

Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Mường Lò năm 2026; là dịp quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các địa phương, đồng thời thúc đẩy liên kết, hợp tác phát triển du lịch và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm vùng Tây Bắc.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Hoàng Văn Dự - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; đồng chí Nông Việt Yên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh; đại diện các địa phương, các tổ chức xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, hiệp hội, doanh nghiệp cùng đông đảo đại biểu, khách mời.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc.

Hội chợ Du lịch Tây Bắc và Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP năm 2026 bao gồm 78 gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh Lào Cai và các tỉnh Tây Bắc do UBND tỉnh Lào Cai giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lào Cai chủ trì tổ chức.

Sự kiện nhằm đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch vùng, quảng bá sản vật địa phương và kết nối đưa nông sản, sản phẩm OCOP vào các hệ thống phân phối lớn.

Với 4 không gian chính, Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026 được tổ chức theo hướng kết hợp quảng bá điểm đến, giới thiệu sản phẩm du lịch, kết nối thương mại và tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng.

Trong đó, Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng trưng bày, giới thiệu và tạo cơ hội trải nghiệm các sản phẩm OCOP tiêu biểu, đặc sản vùng miền, nông sản chế biến, dược liệu, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề và quà tặng du lịch.

Không gian xúc tiến quảng bá du lịch và giới thiệu sản phẩm du lịch tiêu biểu các tỉnh Tây Bắc mở rộng tập trung giới thiệu tiềm năng, điểm đến, tour tuyến, dịch vụ du lịch, lễ hội và ẩm thực của Lào Cai cùng các địa phương trong khu vực.

Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại hội chợ.

Các sản phẩm được trưng bày tại hội chợ.

Các hoạt động tư vấn thông tin điểm đến, trình diễn nghề thủ công, giới thiệu trang phục truyền thống, biểu diễn văn nghệ dân gian và trải nghiệm văn hóa góp phần tạo nên không gian giao lưu đa dạng, giúp du khách tiếp cận gần hơn với đời sống văn hóa và sản phẩm du lịch đặc trưng của mỗi vùng đất.

Không gian trưng bày “Sắc màu văn hóa Tây Bắc” giới thiệu những nét đặc sắc trong văn hóa của đồng bào các dân tộc tại các xã phường, địa phương như Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Cầu Thia, Liên Sơn, Văn Chấn, Tú Lệ và Mù Cang Chải; không gian trưng bày sách và văn hóa đọc góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, giới thiệu các ấn phẩm đến người dân và du khách.

Mục tiêu của hội chợ là tăng cường kết nối giữa các địa phương, cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp; thúc đẩy hợp tác xây dựng các chương trình du lịch liên vùng, mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Việc kết nối quảng bá sản phẩm OCOP với hoạt động du lịch không chỉ góp phần gia tăng giá trị hàng hóa địa phương mà còn tạo thêm cơ hội phát triển sinh kế, giới thiệu sản vật và văn hóa bản địa đến với du khách.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ Du lịch Tây Bắc và Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP năm 2026.

Hội chợ Du lịch Tây Bắc - Lào Cai 2026 và Không gian quảng bá OCOP góp phần thúc đẩy liên kết vùng và thắt chặt hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Sự kiện không chỉ tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa cùng những sản phẩm đặc trưng của Tây Bắc, mà còn tạo tiền đề cho phát triển du lịch xanh, bản sắc, bền vững. Qua đó lan tỏa hình ảnh Lào Cai năng động, giàu tiềm năng trên hành trình kết nối, hội nhập và phát triển.