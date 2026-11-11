Lào Cai: Khai mạc Giải bóng chuyền “Người giáo viên nhân dân” lần thứ I, năm 2026

Quang cảnh lễ khai mạc.

Giải bóng chuyền “Người giáo viên nhân dân” là hoạt động thể thao truyền thống của ngành giáo dục, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Năm 2026 là năm đầu tiên giải đấu được tổ chức trên quy mô toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai sau hợp nhất. Đây không chỉ là sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp mà còn là dịp để cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động đến từ các địa phương, đơn vị, cơ sở giáo dục gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự gắn bó, đoàn kết trong toàn ngành.

Giải đấu diễn ra từ ngày 11 - 13/11/2026, thu hút sự tham gia của 31 đoàn, 51 đội bóng và 503 vận động viên đến từ các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh, trong đó, khối liên xã có 9 đội bóng chuyền da nam, 14 đội bóng chuyền hơi nữ; khối các đơn vị trực thuộc Sở có 16 đội bóng chuyền hơi nam và 12 đội bóng chuyền hơi nữ.

Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Các vận động viên tranh tài ở các nội dung: bóng chuyền da nam khối cụm xã, phường; bóng chuyền hơi nữ khối cụm xã, phường; bóng chuyền hơi nam và nữ khối các đơn vị trực thuộc Sở.

Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, thông qua giải đấu, Ban tổ chức mong muốn phong trào thể dục, thể thao tiếp tục được duy trì và phát triển sâu rộng trong toàn ngành. Mỗi cán bộ, nhà giáo, người lao động không chỉ tích cực tham gia các hoạt động, giải thi đấu thể thao mà chủ động lựa chọn môn thể thao phù hợp, duy trì luyện tập thường xuyên, từng bước hình thành thói quen rèn luyện thể chất hằng ngày.

Ban tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự giải.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng bước vào tranh tài với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt và những trận đấu hấp dẫn, kịch tính.

Không khí sôi nổi trên sân cùng sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên đã góp phần tạo nên ngày hội thể thao đầy ý nghĩa của ngành giáo dục.

Các đội bóng tham gia thi đấu sau lễ khai mạc.

Đông đảo khán giả tham dự lễ khai mạc và cổ vũ cho các vận động viên thi đấu giải.

Giải đấu không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong toàn ngành mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý thức rèn luyện sức khỏe trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động. Qua đó, hướng tới xây dựng đội ngũ nhà giáo Lào Cai phát triển toàn diện, có sức khỏe, năng lực chuyên môn, tâm huyết và trách nhiệm với sự nghiệp giáo dục, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm với các đơn vị tham dự giải.

Giải đấu sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 11 - 13/11. Theo kế hoạch, chiều 13/11, Ban tổ chức sẽ tiến hành lễ bế mạc và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.