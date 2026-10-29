Lào Cai khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất, đưa bắn nỏ và đẩy gậy vào thi đấu

Tối 28-10, UBND tỉnh Lào Cai khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ nhất. Đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai tham dự và thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống đại hội.

Các đại biểu dự lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ nhất thu hút khoảng 2.500 vận động viên tham gia tranh tài tại 18 môn thi đấu với 165 bộ huy chương, chia làm 2 giai đoạn. Sau khi giai đoạn I hoàn thành với 12 môn như bóng đá nam, futsal, bơi lội, karate, cờ tướng, bắn nỏ, đẩy gậy..., giai đoạn II bước vào thi đấu từ ngày 28 đến 31-10 với 6 môn: Điền kinh, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền da, đá cầu và pickleball.

Các khối diễu hành biểu dương lực lượng tại lễ khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội nhấn mạnh: Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân cường thì quốc thịnh”, những năm qua, song hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Lào Cai luôn quan tâm đầu tư phát triển sự nghiệp thể dục thể thao. Tỉnh chú trọng hoàn thiện cơ sở vật chất, đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng, đồng thời tập trung đào tạo, bồi dưỡng vận động viên thể thao thành tích cao. Nhờ đó, Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh thông tin, đến nay, toàn tỉnh Lào Cai duy trì hoạt động hơn 2.000 câu lạc bộ thể thao, tỷ lệ người dân tập luyện thường xuyên đạt hơn 40%. Nhiều môn thể thao truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục được gìn giữ, phát huy, làm phong phú đời sống văn hóa cơ sở. Song song với đó, thể thao thành tích cao tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vị thế của Lào Cai tại các đấu trường trong nước, khu vực và quốc tế.

Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất là ngày hội biểu dương sức mạnh, tinh thần đoàn kết và phong trào thể thao của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đây cũng là dịp để các vận động viên giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ; qua đó phát hiện, tuyển chọn những nhân tố xuất sắc bổ sung cho lực lượng thể thao tỉnh Lào Cai chuẩn bị tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai kỳ vọng thành công của đại hội sẽ tạo động lực mới, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tiếp tục lan tỏa sâu rộng tới từng cơ quan, trường học, tổ dân phố, thôn bản và mỗi gia đình. Qua đó, góp phần bồi dưỡng con người Lào Cai “giàu có về trí tuệ, cường tráng về thể lực, trong sáng về đạo đức, phong phú về tâm hồn”, chung sức xây dựng địa phương phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.