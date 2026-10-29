Lào Cai khai mạc Đại hội TDTT lần thứ I, đưa bắn nỏ và đẩy gậy vào thi đấu

Đại hội được tổ chức thành 2 giai đoạn với tổng 18 môn thi đấu, khoảng 2.500 vận động viên tham gia, trong đó, giai đoạn 1 đã hoàn thành 12 môn; giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 28-31/10 với 6 môn thi đấu còn lại. Đáng chú ý, hai môn thể thao dân tộc là bắn nỏ và đẩy gậy được đưa vào thi đấu chính thức, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Toàn cảnh lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ I với khoảng 2.500 vận động viên tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.

Riêng giai đoạn 2 có gần 1.000 vận động viên đến từ 26 cụm xã, phường và các đơn vị tham gia tranh tài.

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội nhấn mạnh, sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là ngày hội thể thao đầu tiên của Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai sau hợp nhất.

Đại hội không chỉ là dịp biểu dương sức mạnh, tinh thần đoàn kết và phong trào rèn luyện TDTT của Nhân dân, mà còn tạo cơ hội để các vận động viên giao lưu, học hỏi, tranh tài; qua đó phát hiện, tuyển chọn những nhân tố xuất sắc cho thể thao tỉnh nhà tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026.

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh bày tỏ tin tưởng, thành công của Đại hội sẽ tạo khí thế và động lực mới, thúc đẩy phong trào TDTT lan tỏa sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, trường học, thôn, tổ dân phố và từng gia đình; góp phần xây dựng con người Lào Cai “giàu có về trí tuệ, cường tráng về thể lực, trong sáng về đạo đức, phong phú về tâm hồn”, hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

Tại lễ khai mạc, sau phần nghi lễ là chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội với chủ đề “Thể thao Lào Cai – Khơi nguồn sức mạnh, thắp sáng tương lai”. Thông qua các tiết mục âm nhạc, vũ đạo kết hợp hiệu ứng sân khấu, chương trình truyền tải thông điệp về sức mạnh đoàn kết, niềm đam mê thể thao và khát vọng phát triển của con người Lào Cai.

Đại hội TDTT tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026 không chỉ là sân chơi để các vận động viên giao lưu, tranh tài mà còn góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe Nhân dân, tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc và tạo nguồn vận động viên tiềm năng cho thể thao thành tích cao của địa phương.