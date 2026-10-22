Lào Cai khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 2026 - 2028

Dự lễ khai giảng có đồng chí Lý Bình Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh.

Quang cảnh lễ khai giảng.

Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K73.B01 Tỉnh ủy Lào Cai, khóa học 2026 - 2028 có 50 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đến từ các ban, sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Trong thời gian 2 năm, học viên sẽ được nghiên cứu những nội dung nền tảng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kỹ năng về lãnh đạo, quản lý; rèn luyện tư duy khoa học, bản lĩnh chính trị và đạo đức công vụ.

PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I phát biểu tại lễ khai giảng.

Những năm qua, tỉnh Lào Cai luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Với sự quan tâm của Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị khu vực I, tỉnh Lào Cai (gồm tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái trước hợp nhất) đã cử hàng nghìn cán bộ tham gia các lớp cao cấp lý luận chính trị. Qua đào tạo, nhiều cán bộ đã vận dụng hiệu quả kiến thức vào thực tiễn, nâng cao năng lực công tác, trưởng thành và đảm nhiệm các vị trí, nhiệm vụ quan trọng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lý Bình Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Học viện Chính trị khu vực I tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với tỉnh trong tổ chức, quản lý lớp học; bố trí đội ngũ giảng viên có chuyên môn sâu, giàu kinh nghiệm thực tiễn; đồng thời tiếp tục hỗ trợ Trường Chính trị tỉnh nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và tiếp tục tạo điều kiện mở các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Lý Bình Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng.

Đồng chí Lý Bình Minh nhấn mạnh, kết quả học tập chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những chuyển biến tích cực trong tư duy, phương pháp làm việc, chất lượng tham mưu, năng lực lãnh đạo, quản lý và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị, ngay trong quá trình học tập và sau mỗi đợt học, các đồng chí học viên cần chủ động vận dụng kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn công tác, tạo ra kết quả cụ thể, thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.