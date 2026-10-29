Lào Cai kết thúc phân luồng tạm thời tại Km79+200, Quốc lộ 279

Phương án phân luồng tạm thời tại Km79+200, Quốc lộ 279 được thực hiện từ 15 giờ ngày 30/9. (Ảnh: Tùng Lâm)

Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai vừa thông báo kết thúc phương án phân luồng, tổ chức giao thông tạm thời tại vị trí này. Công tác khắc phục tạm thời sự cố tại khu vực đã cơ bản hoàn thành, bảo đảm điều kiện để phương tiện lưu thông bình thường, an toàn.

Sau khi kết thúc phương án phân luồng, Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lào Cai tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, theo dõi tình trạng nền, mặt đường và các công trình tại khu vực; kịp thời thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, xử lý hư hỏng, biến dạng hoặc yếu tố có nguy cơ gây mất an toàn.

Trường hợp phát sinh tình huống vượt quá khả năng xử lý, đơn vị báo cáo Sở Xây dựng xem xét, chỉ đạo.