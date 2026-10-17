Lào Cai kết nối sản phẩm OCOP với quảng bá văn hóa, du lịch Tây Bắc

Dự lễ khai mạc có: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Thành Sinh; Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Hoàng Văn Dự; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai Nông Việt Yên; đại diện các sở, ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp cùng đông đảo người dân và du khách.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Hội chợ Du lịch Tây Bắc - Lào Cai năm 2026 và Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP. Ảnh: Thanh Thuỷ

Đưa bản sắc văn hóa vào sản phẩm du lịch

Hội chợ được bố trí thành bốn không gian chính, gồm: sân khấu và hoạt động trình diễn; không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng với 20 gian hàng tiêu chuẩn; không gian xúc tiến, quảng bá du lịch và giới thiệu sản phẩm du lịch tiêu biểu các tỉnh Tây Bắc mở rộng; không gian trưng bày “Sắc màu văn hóa Tây Bắc” với 78 gian hàng tiêu chuẩn.

Tại không gian xúc tiến du lịch, các địa phương giới thiệu tiềm năng, điểm đến, tour tuyến, dịch vụ, lễ hội và ẩm thực đặc trưng của Lào Cai cùng các tỉnh Tây Bắc mở rộng. Hoạt động tư vấn thông tin điểm đến được kết hợp với trình diễn nghề thủ công, giới thiệu trang phục truyền thống, biểu diễn văn nghệ dân gian và trải nghiệm văn hóa, giúp du khách tìm hiểu những nét đặc sắc trong đời sống cộng đồng các dân tộc.

Không gian “Sắc màu văn hóa Tây Bắc” giới thiệu những giá trị văn hóa tiêu biểu của các địa phương như Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Cầu Thia, Liên Sơn, Văn Chấn, Tú Lệ và Mù Cang Chải. Cùng với đó, không gian sách và văn hóa đọc góp phần giới thiệu các ấn phẩm, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống đến người dân và du khách.

Phụ nữ trong trang phục truyền thống tại Hội chợ Du lịch Tây Bắc - Lào Cai năm 2026. Ảnh: Thanh Thuỷ

Một điểm nhấn khác là chương trình ẩm thực “Lào Cai - Chạm đỉnh vị giác” năm 2026, với vòng chung kết dự kiến diễn ra sáng 17/10. Các đội thi được tuyển chọn qua vòng sơ khảo tại địa phương sẽ thực hiện một mâm cơm đặc trưng, đồng thời thuyết minh về nguyên liệu, món ăn, phong tục và những câu chuyện văn hóa gắn với đời sống cộng đồng.

Thông qua các hoạt động trình diễn, trưng bày và trải nghiệm, hội chợ tạo điều kiện để các địa phương giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống gắn với sản phẩm du lịch, góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách khi đến với vùng Tây Bắc.

Kết nối OCOP, mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm

Song song với quảng bá văn hóa, du lịch, không gian kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP tiêu biểu, đặc sản vùng miền, nông sản chế biến, dược liệu, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề và quà tặng du lịch.

Việc đưa các sản phẩm đặc trưng vào không gian hội chợ tạo cơ hội để các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp quảng bá hàng hóa, tiếp cận khách hàng, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng thời, du khách có thể trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm những sản phẩm gắn với điều kiện tự nhiên, đặc trưng văn hóa và thế mạnh của từng địa phương.

Người dân và du khách tìm hiểu các ấn phẩm tại không gian sách và văn hóa đọc Mường Lò năm 2026. Ảnh: Thanh Thuỷ

Một trong những mục tiêu quan trọng của hội chợ là tăng cường kết nối giữa các địa phương, cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp; thúc đẩy hợp tác xây dựng các chương trình du lịch liên vùng, mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Đáng chú ý, việc kết hợp quảng bá sản phẩm OCOP với giới thiệu điểm đến, nghề thủ công, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm văn hóa góp phần mở rộng cơ hội tiêu thụ sản vật địa phương, phát huy giá trị nghề truyền thống và tạo thêm hướng phát triển sinh kế gắn với du lịch.

Sau nghi thức khai mạc, các đại biểu, người dân và du khách tham quan các gian hàng, tìm hiểu sản phẩm, dịch vụ, điểm đến và hoạt động xúc tiến của các đơn vị tham gia hội chợ.

Thông qua hội chợ, Lào Cai cùng các địa phương vùng Tây Bắc có thêm cơ hội tăng cường liên kết, quảng bá tiềm năng du lịch, bản sắc văn hóa và sản phẩm đặc trưng; qua đó thúc đẩy sự gắn kết giữa bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống với phát triển du lịch và kinh tế địa phương.