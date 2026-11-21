Lào Cai sở hữu những vùng trà Shan Tuyết quý giá, nơi những cây trà cổ thụ gắn liền với núi rừng, tri thức bản địa và đời sống của đồng bào các dân tộc. Không chỉ là sản vật đặc trưng, trà Shan Tuyết còn mang trong mình những giá trị văn hóa, lịch sử và sinh kế cần được gìn giữ, phát huy.

Ra mắt nền tảng số Shantuyetlaocai.vn.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Theo dấu Trà Shan - Chạm sắc Thổ cẩm”, diễn ra từ ngày 20/11 đến 24/11/2026, lễ ra mắt nền tảng số Trà Shan Tuyết Lào Cai đánh dấu bước tiến mới trong việc đưa những giá trị đặc sắc của địa phương lên không gian số.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai Nông Việt Yên việc ra mắt nền tảng số Trà Shan Tuyết là bước đi thiết thực trong công tác bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương. Thông qua ứng dụng công nghệ số, tỉnh kỳ vọng những giá trị của vùng trà, sản phẩm trà Shan Tuyết và tri thức bản địa của đồng bào các dân tộc sẽ được giới thiệu rộng rãi hơn, tạo điều kiện kết nối với doanh nghiệp, du khách và thị trường.

Giao diện của nền tảng số Trà Shan Tuyết Lào Cai.

Việc ra mắt website: shantuyetlaocai.vn mang ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh triển khai các chủ trương lớn của Bộ Chính trị, tiêu biểu như Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Từ những định hướng này, chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản lý mà còn mở ra cơ hội khai thác hiệu quả các nguồn lực văn hóa, tài nguyên và sản phẩm đặc trưng địa phương.

Website shantuyetlaocai.vn là nền tảng số chuyên biệt giới thiệu vùng trà, sản phẩm, cơ sở sản xuất và kết nối các chủ thể trong chuỗi giá trị trà Shan Tuyết.

Website được xây dựng với 6 nhóm nội dung chính, gồm: Giới thiệu vùng trà và vùng nguyên liệu; quảng bá sản phẩm và thông tin nguồn gốc; kết nối cơ sở sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp; giới thiệu hoạt động đấu giá trà; lan tỏa văn hóa trà thông qua tin tức, hình ảnh, sự kiện; mở rộng cơ hội hợp tác và kết nối thị trường.