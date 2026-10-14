Lào Cai: Huy động hơn 7.000 tỷ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 466/KH-UBND về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026.

Theo kế hoạch, tổng kinh phí thực hiện các dự án thành phần trong năm 2026 trên địa bàn tỉnh dự kiến đạt 7.063 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 418 tỷ đồng, gồm 304 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 114 tỷ đồng vốn sự nghiệp; 1.545 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương của các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 được chuyển nguồn sang năm 2026.

Bên cạnh đó, tỉnh dự kiến bố trí 1.200 tỷ đồng từ ngân sách địa phương; khoảng 400 tỷ đồng vốn lồng ghép từ ngân sách Trung ương thực hiện 4 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030. Nguồn vốn tín dụng dự kiến đạt 3.000 tỷ đồng và vốn huy động từ cộng đồng khoảng 500 tỷ đồng.

Nguồn lực được tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống người dân. Theo đó, Lào Cai phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2026 ở mức 1,5% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025, đồng thời nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 16,8%. Trong xây dựng nông thôn mới, Lào Cai đặt mục tiêu có 16,8% tổng số xã trên địa bàn đạt chuẩn, tương ứng khoảng 15 xã hoàn thành các tiêu chí trong năm 2026.

Phạm vi triển khai là toàn tỉnh, trong đó ưu tiên các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực biên giới. Các nhóm thụ hưởng được xác định khá rộng, gồm người dân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan; trong đó chú trọng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.