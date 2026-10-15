Lào Cai hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2026

Tham dự Chương trình có đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phan Đăng Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Lý Bình Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh; đại diện các địa phương, doanh nghiệp và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác chuyển đổi số.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã tập trung hoàn thiện hạ tầng số, phát triển các nền tảng dùng chung, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân. Nhiều mô hình chuyển đổi số được triển khai tại cơ sở, từng bước đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng cao.

Đến nay, hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục được mở rộng, với tỷ lệ phủ sóng 4G đạt 99,3%; 99% số thôn, bản được kết nối Internet cáp quang. Trong giải quyết thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 92,4%; hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 98,68%. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục phát triển các nền tảng số dùng chung, xây dựng kho dữ liệu và thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Quang cảnh hội nghị.

Cùng với đó, tỉnh đã ban hành Bộ tiêu chí tạm thời về “Thôn số”, “Thôn thông minh”, triển khai thí điểm tại các xã Bát Xát, Yên Bình và xây dựng kế hoạch nhân rộng trong giai đoạn 2026 - 2030. Toàn tỉnh hiện duy trì 1.609 tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 12.000 thành viên, trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ, tiện ích số.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp và Nhân dân đã có nhiều nỗ lực trong ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Đồng chí cũng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong thời gian qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị phải xác định rõ mục tiêu, hiệu quả và kết quả thực chất trong triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trong đó, tập trung làm rõ ba câu hỏi trọng tâm: Giải quyết được vấn đề gì? Mang lại hiệu quả gì? Người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi như thế nào? Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương cần đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, phát động thi đua bằng kết quả cụ thể; mỗi nhiệm vụ phải rõ người chịu trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và rõ hiệu quả.

Cùng với đó, lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo chuyển đổi số; từng bước chuyển từ quản lý bằng báo cáo sang điều hành dựa trên dữ liệu; quan tâm bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu và quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục thúc đẩy đổi mới sáng tạo gắn với sản xuất, kinh doanh và lợi thế của tỉnh; quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường; đồng thời lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, phát huy sức mạnh của toàn xã hội; quan tâm các địa bàn còn khó khăn, để quá trình chuyển đổi số thực sự bao trùm, thiết thực và hiệu quả.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân tích cực hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia và Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 bằng những hành động cụ thể, thiết thực; cùng thi đua đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công việc, chung sức xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển nhanh và bền vững.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút phát động hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia và Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026.

Tại chương trình, các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút phát động hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia và Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.

Đại diện thôn Sơn Hà, xã Bát Xát chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai xây dựng mô hình “Thôn số” tại địa phương.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày kế hoạch triển khai mô hình “Người Bản số” giai đoạn 2026 - 2028, nhằm hình thành lực lượng nòng cốt trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất, kinh doanh, đời sống.

Chương trình cũng dành thời gian giới thiệu những mô hình, giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu tại cơ sở. Trong đó có mô hình "Thôn số" tại thôn Sơn Hà, xã Bát Xát; hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tổ dân phố Yên Ninh 2, phường Yên Bái; mô hình “Người Bản số” giai đoạn 2026 - 2028. Đại diện các doanh nghiệp công nghệ giới thiệu, trình diễn những nền tảng, giải pháp phục vụ chính quyền cơ sở, hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ số.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng trao Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho Công ty Cổ phần Yên Thành.

Tại chương trình, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng mô hình “Thôn số”, “Thôn thông minh” được biểu dương, ghi nhận.

Nhân dịp này, UBND tỉnh trao Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho Công ty Cổ phần Yên Thành; biểu dương 10 cá nhân, 5 tổ công nghệ số cộng đồng và 5 tập thể tiêu biểu trong xây dựng mô hình "Thôn số", "Thôn thông minh".

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải Nhất Cuộc thi trực tuyến cho tập thể phường Lào Cai.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trao giải Nhất ở nhóm đối tượng học sinh, sinh viên cho em Phạm Đăng Khoa, học sinh lớp 10T3, Trường THPT Nguyễn Huệ.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức công bố quyết định và trao giải cho 6 tập thể, 12 cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia” tỉnh Lào Cai năm 2026.