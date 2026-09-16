Lào Cai hướng tới xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải cùng nhiều khu, điểm du lịch của Lào Cai sẽ được số hóa bằng tour thực tế ảo VR 360 độ và video 3D. Ảnh minh họa: Hồng Mỷ

Kế hoạch xác định người dân, doanh nghiệp và khách du lịch là trung tâm của quá trình chuyển đổi số. Cùng với việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, tỉnh Lào Cai sẽ phát triển hạ tầng mạng, ưu tiên phủ sóng 5G và Internet tốc độ cao tại các khu, điểm du lịch trọng điểm.

Giai đoạn 2026-2027, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu số hóa 30% tài nguyên du lịch đủ điều kiện, tích hợp trên nền tảng bản đồ số, Cổng thông tin du lịch tỉnh và Cổng thông tin du lịch quốc gia. Có 90% khu, điểm du lịch trọng điểm ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, vận hành; tỉ trọng kinh tế số trong lĩnh vực du lịch đạt tối thiểu 15%.

Thư viện dữ liệu số du lịch Lào Cai cùng hệ thống giám sát, phân tích và hỗ trợ điều hành du lịch thông minh sẽ từng bước được xây dựng. Đây là cơ sở để cơ quan quản lý theo dõi hoạt động tại các điểm đến, phân tích thị trường và có thêm dữ liệu phục vụ phát triển sản phẩm du lịch.

Đến năm 2030, tỉnh Lào Cai phấn đấu số hóa 100% tài nguyên du lịch đủ điều kiện; ít nhất 70% cơ sở du lịch sử dụng nền tảng số trong quản trị, kinh doanh; 100% khu, điểm du lịch trọng điểm có kết nối Internet băng rộng ổn định và được phủ sóng 5G tại những khu vực có điều kiện. Tỉ trọng kinh tế số trong lĩnh vực du lịch dự kiến đạt tối thiểu 20%, duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 25% mỗi năm.

Một nội dung đáng chú ý của kế hoạch là đưa công nghệ vào hoạt động trải nghiệm, giúp du khách tiếp cận điểm đến thuận tiện và trực quan hơn.

Theo đó, tỉnh Lào Cai dự kiến phát triển tour thực tế ảo VR 360 độ, video 3D giới thiệu ruộng bậc thang Mù Cang Chải, đỉnh Fansipan, hồ Thác Bà và đền Bảo Hà; xây dựng trợ lý du lịch ảo, bản đồ số và công cụ gợi ý lịch trình tự động.

Hạ tầng 4G, 5G sẽ được ưu tiên phát triển tại Khau Phạ, Mù Cang Chải, Y Tý, cao nguyên Bắc Hà, vùng hồ Thác Bà và các khu, điểm du lịch trọng điểm. Việc hoàn thiện hạ tầng số không chỉ phục vụ nhu cầu tra cứu, kết nối của du khách mà còn tạo điều kiện để các cơ sở kinh doanh quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng và cung cấp dịch vụ trên môi trường số.

Các giá trị di sản văn hóa như Xòe Thái, Khèn Mông, Lễ cấp sắc của người Dao... sẽ được số hóa để phục vụ bảo tồn, quảng bá và tạo trải nghiệm cho du khách. Ảnh minh họa: Hồng Mỷ

Các mô hình “Tuyến phố du lịch không dùng tiền mặt”, “Hội chợ du lịch số”, “Chợ phiên thanh toán số” tiếp tục được nhân rộng. Tỉnh Lào Cai cũng định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cung cấp thông tin đa ngôn ngữ tại các homestay, góp phần khắc phục rào cản ngôn ngữ và nâng cao khả năng phục vụ khách quốc tế.

Chuyển đổi số còn được gắn với bảo tồn và quảng bá văn hóa bản địa. Các giá trị văn hóa như Xòe Thái, Khèn Mông, Lễ cấp sắc của người Dao sẽ được số hóa; hoạt động trình diễn nghệ thuật kết hợp công nghệ 3D Mapping tại Sa Pa và Nghĩa Lộ cũng được nghiên cứu triển khai. Từ đó, di sản văn hóa có thêm phương thức giới thiệu mới, đồng thời tạo ra những sản phẩm trải nghiệm khác biệt cho du khách.

Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch sẽ được đẩy mạnh trên mạng xã hội, nền tảng số và các trang đặt phòng trực tuyến. Tỉnh Lào Cai tăng cường hợp tác với KOL, blogger du lịch, nhà sáng tạo nội dung; ứng dụng dữ liệu lớn để phân tích thị trường, hành vi và xu hướng chi tiêu của du khách.

Việc hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh không chỉ giúp du khách tiếp cận thông tin và dịch vụ thuận tiện hơn, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả quản lý điểm đến và kết nối du lịch với nông nghiệp, sản phẩm OCOP, văn hóa bản địa.

Đây là nền tảng để Lào Cai phát triển những sản phẩm du lịch có giá trị cao, góp phần nâng cao sức cạnh tranh trong giai đoạn mới.