Lào Cai hướng đến mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân mỗi năm từ 10% trở lên

Người dân Trấn Yên, Lào Cai phấn khởi thu kén tằm. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Theo Kế hoạch số 143-KH/TU ngày 30/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, mục tiêu đến năm 2030, tăng trưởng GRDP bình quân của tỉnh đạt từ 10%/năm trở lên, đồng thời tổ chức không gian phát triển theo mô hình một trục động lực, hai cực phát triển và ba vùng kinh tế.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 27-NQ/TW phù hợp với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển của tỉnh.

Lào Cai hướng tới trở thành cực tăng trưởng của vùng trung du và miền núi phía Bắc, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam, ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc.

Theo các mục tiêu đến năm 2030, quy mô GRDP theo giá hiện hành của tỉnh phấn đấu đạt trên 240.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 136 triệu đồng/người/năm; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP khoảng 20%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 32.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 dự kiến khoảng 500.000 tỷ đồng.

Tỉnh đặt mục tiêu có trên 18.000 doanh nghiệp, trong đó trên 60% hoạt động hiệu quả, tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt trên 6,5%/năm; đón khoảng 15 triệu lượt khách du lịch, tổng thu từ du lịch khoảng 70.000 tỷ đồng.

Tỷ lệ che phủ rừng phấn đấu đạt 60%; 62% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có ít nhất 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều 2,5-3%; 100% khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; hoàn thành các mục tiêu về giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội.

Đến năm 2045, Lào Cai trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng, trung tâm kinh tế cửa khẩu, logistics, công nghiệp chế biến, du lịch và dịch vụ có sức cạnh tranh cao,là cầu nối quan trọng giữa Việt Nam, ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc.

Không gian phát triển được tổ chức theo cấu trúc một trục động lực, hai cực phát triển, ba vùng kinh tế; khai thác hiệu quả lợi thế cửa khẩu, hành lang kinh tế, sông Hồng, công nghiệp, logistics, du lịch và dịch vụ; tăng cường kết nối từ khu vực biên giới qua Lào Cai, dọc sông Hồng với tỉnh Phú Thọ và vùng Thủ đô mở rộng.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm: hoàn thiện Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh; phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại và logistics theo hướng số hóa; thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo và chế biến sâu; phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao; đồng thời xây dựng chuỗi đô thị xanh, thông minh dọc sông Hồng và các đô thị động lực.

Kế hoạch cũng ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, năng lượng, logistics và hạ tầng số; phối hợp triển khai tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, nâng cấp cao tốc Nội Bài-Lào Cai, triển khai Cảng hàng không Sa Pa và phát triển hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu. Công tác hoàn thiện hạ tầng, giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp và hệ thống xử lý nước thải tập trung được xác định là những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện theo tiến độ./.

Theo Thống kê tỉnh Lào Cai, GRDP quý 3/2026 của tỉnh tăng 10,58%, tính chung 9 tháng tăng 9,09% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, trong quý 3, Lào Cai đứng thứ 10 trong 34 tỉnh, thành phố và tính chung 9 tháng, Lào Cai đứng thứ 5/9 tỉnh trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc và đứng thứ 18 cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng.