Lào Cai hướng dẫn người dân nhận diện hàng thật, hàng giả

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị do Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai phối hợp với UBND xã Lục Yên tổ chức, dành cho người dân và chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh tại các xã Lục Yên, Mường Lai, Tân Lĩnh, Lâm Thượng và Khánh Hòa.

Tại Hội nghị, đại diện Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai đã phổ biến những nội dung quan trọng của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023; các quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia và thuốc lá.

Các đại biểu cũng được cập nhật thông tin về công tác quản lý, đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó, những vi phạm phát sinh trong hoạt động thương mại điện tử được lưu ý.

Cán bộ quản lý thị trường hướng dẫn đại biểu, người dân nhận diện, phân biệt hàng thật, hàng giả tại Hội nghị

Bên cạnh kiến thức pháp luật, cán bộ chuyên môn trực tiếp hướng dẫn người dân và các chủ cơ sở phân biệt hàng thật, hàng giả thông qua bao bì, tem chống hàng giả, mã QR, nhãn mác và thông tin về nguồn gốc, xuất xứ.

Đây là những kỹ năng thiết thực giúp người tiêu dùng chủ động kiểm tra sản phẩm trước khi lựa chọn.

Việc tuyên truyền giúp người dân và các cơ sở nắm rõ quy định pháp luật, thực hiện đầy đủ các điều kiện trong sản xuất, kinh doanh rượu, thuốc lá, góp phần bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng và giữ gìn an ninh, trật tự.

Cùng với đó, kỹ năng nhận diện hàng thật, hàng giả sẽ giúp các cơ sở kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và tiêu thụ hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Hoạt động tuyên truyền góp phần nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh; bảo vệ sức khỏe, quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai.