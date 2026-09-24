Lào Cai: Hơn 88% người dân đã được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí

Cán bộ Trạm Y tế xã Hợp Thành khám sức khỏe cho bà con.

Trước đó, tại Văn bản số 9103/UBND-VX ngày 8/9/2026 về nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế và đẩy mạnh công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bảo đảm đến ngày 30/9/2026 có tối thiểu 75% dân số toàn tỉnh được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí.

Với 88,2% dân số được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí tính đến ngày 22/9, kết quả này cho thấy sự vào cuộc chủ động của các địa phương, ngành y tế và cơ sở khám, chữa bệnh trong đưa dịch vụ y tế đến gần người dân, từng bước chuyển trọng tâm từ điều trị sang phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe chủ động.

Các đơn vị y tế quan tâm khám sức khỏe cho trẻ em vùng cao.

Để duy trì kết quả và hướng tới mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026, các sở, ngành, địa phương đang chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung từ nhân lực, cơ sở vật chất đến chuyển đổi số và nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế.

Trong đó, Sở Y tế đang chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường và các cơ sở y tế rà soát, triển khai phương án điều động, luân phiên, tăng cường nhân lực chuyên môn; ưu tiên hỗ trợ các trạm y tế còn thiếu nhân lực, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới; tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn trong hoạt động y tế cơ sở và khám sức khỏe định kỳ; kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Người dân chủ động tham gia khám sức khỏe.

Các địa phương tập trung chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, kết quả khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí trên địa bàn, đảm bảo 100% học sinh các trường học trên địa bàn được kiểm tra sức khỏe đầu năm học 2026 - 2027.

Bên cạnh đó, rà soát các nhóm đối tượng chưa được khám sức khỏe, phối hợp với cơ sở y tế tổ chức khám, cập nhật đầy đủ kết quả vào Sổ sức khỏe điện tử.